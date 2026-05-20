20 de mayo de 2026
POLEMICA
Intendentes apoyan peajes, pero reclaman obras reales
Jefes comunales de la Sexta Sección reclamaron mantenimiento, seguridad vial y obras reales antes de aplicar nuevos sistemas de cobro en corredores nacionales y provinciales.
El intendente de Monte Hermoso, Hernán Arranz, respaldó la concesión de la Ruta Nacional 3 impulsada por el gobierno nacional y reclamó avanzar hacia la construcción de una autovía. El jefe comunal sostuvo que el esquema de “ruta segura” previsto por la administración de Javier Milei puede representar un primer paso, aunque consideró insuficiente mantener una sola vía para un corredor con alto tránsito.
En declaraciones a LU2, Arranz afirmó que la actual traza ya no soporta el flujo vehicular y remarcó la necesidad de mejorar las condiciones de circulación para reducir riesgos. Si bien el proyecto oficial contempla ensanches de banquina y mejoras sobre la cinta asfáltica, el intendente insistió en que el objetivo final debe ser una autovía que conecte de manera más segura el centro y el sur del país.
El mandatario municipal también relativizó el impacto económico que tendría el futuro peaje previsto para el corredor, cuyo costo rondaría los mil pesos más IVA a valores actuales. Según planteó, el eventual pago resulta razonable frente al incremento constante de los combustibles y los beneficios que implicaría viajar con mayores niveles de seguridad y mantenimiento.
A la vez, Arranz cuestionó el deterioro de la infraestructura vial y atribuyó parte de la situación al freno de la obra pública nacional. Señaló que el corredor arrastra años de falta de planificación y escaso mantenimiento, y mencionó problemas básicos como el abandono de las banquinas y la falta de corte de pasto en distintos sectores de la ruta.
Por su parte, el intendente de Coronel Pringles, Lisandro Matzkin, también respaldó un esquema de concesión y cobro de peajes, aunque aclaró que solo sería aceptable si las rutas ofrecen condiciones óptimas de transitabilidad y seguridad. En ese sentido, cuestionó el estado de la Ruta Provincial 51, especialmente en el tramo cercano al dique Paso de las Piedras rumbo a Bahía Blanca, al que calificó como “caótico”.
Matzkin además criticó el deterioro de distintos sectores de la Ruta Nacional 3, principalmente entre Azul, Las Flores y San Miguel del Monte, trayecto que recorre frecuentemente por gestiones oficiales. El jefe comunal recordó experiencias anteriores de peajes sin mejoras concretas, como ocurrió en el acceso a Bahía Blanca por Cabildo, y advirtió que cualquier concesión futura deberá traducirse en obras visibles y mantenimiento sostenido. “Si vamos a pagar, la ruta tiene que estar nueve o diez puntos”, sostuvo.