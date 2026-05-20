Avanza la creación de una nueva Sala Federal para descomprimir la Justicia en MDQ
El proyecto impulsado por el senador nacional Maximiliano Abad obtuvo dictamen favorable en comisiones en el Senado y busca reforzar el funcionamiento de la Cámara de Apelaciones marplatense, que hoy opera con solo dos jueces y miles de expedientes acumulados.
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La situación de la Justicia Federal en Mar del Plata volvió a quedar en el centro de la escena política y judicial. En una plenaria de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda del Senado nacional, obtuvo dictamen favorable el proyecto impulsado por el senador marplatense Maximiliano Abad para crear una nueva Sala en la Cámara Federal de Apelaciones local.
La iniciativa busca ampliar la estructura de un tribunal que hoy concentra apelaciones de ocho juzgados federales y que, según se expuso en el Senado, atraviesa una situación crítica por la acumulación de expedientes y la falta de actualización de su funcionamiento.
Durante el debate participó el presidente de la Cámara Federal de Mar del Plata, Alejandro Tazza, quien respaldó el proyecto y lanzó una fuerte advertencia sobre el estado del sistema judicial federal en la región.
“Vivimos una cruda realidad. Estamos a un paso del colapso”, sostuvo Tazza ante los senadores nacionales. Además, explicó que la complejidad de la situación responde no solo al crecimiento poblacional de la jurisdicción, que abarca cerca del 37% del territorio bonaerense, sino también a la diversidad de causas que atiende el fuero federal.
“El panorama actual se complejiza no solo por el crecimiento poblacional de la jurisdicción —que abarca cerca del 37% del territorio bonaerense— sino también por la diversidad de materias que atiende el fuero, incluyendo cuestiones penales, civiles, comerciales, laborales, previsionales y de salud, además de las tareas administrativas propias del tribunal”, expresó.
En esa línea, recordó que “la Cámara se creó en 1992” y que actualmente “funciona con dos jueces”. Por eso, remarcó que “contar con una nueva Sala es algo muy necesario”, al tiempo que agradeció las gestiones de Abad y el acompañamiento unánime de los senadores que firmaron el dictamen.
Logramos dictamen favorable en el Senado para crear una nueva Sala en la Cámara Federal de Mar del Plata. Una jurisdicción que cubre el 37% de la Provincia no puede seguir funcionando con una sola Sala. Es un paso para una justicia más rápida y eficiente. Seguimos. pic.twitter.com/RJO6Am7P6p
Por su parte, Abad defendió la necesidad de avanzar rápidamente con la reforma y alertó sobre la sobrecarga que atraviesa la jurisdicción federal de Mar del Plata, Dolores, Azul y Necochea.
“El desmedido incremento de causas en la justicia federal de la jurisdicción de los Juzgados Federales existentes en la ciudad de Mar del Plata, Dolores, Azul y del Juzgado Federal de Necochea ha generado una situación de sobrecarga y riesgo de colapso, poniendo en riesgo el correcto cumplimiento de la labor jurisdiccional”, afirmó el senador.
Además, celebró el avance parlamentario del expediente y sostuvo: “Celebro que haya dictamen favorable. Es un paso muy importante para responder a una demanda concreta de la sociedad: una justicia no solamente justa, sino también rápida”.
El proyecto, identificado como Expediente 1064/24, propone la creación de una segunda Sala en la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, denominada Sala II, junto con dos nuevas secretarías y una estructura propia de jueces, funcionarios y personal administrativo.
Actualmente, el tribunal atiende a más de dos millones de habitantes y registra altos niveles de litigiosidad. Según los datos expuestos durante el plenario, en 2023 se resolvieron más de 7.400 causas y las proyecciones indican que podrían superarse los 10 mil expedientes anuales.
“Este volumen de trabajo, que no fue acompañado por un crecimiento en la estructura del tribunal, hace imprescindible avanzar rápidamente en su ampliación para garantizar mayor eficiencia, celeridad y seguridad jurídica”, agregó Abad.
Con el dictamen favorable en comisiones, la iniciativa quedó ahora en condiciones de llegar al recinto del Senado para su tratamiento definitivo.