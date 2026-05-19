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19 de mayo de 2026
UNA BUENA

Ganancias: giro del gobierno frente a los juicios de jubilados

La Nación dejará de apelar las sentencias favorables, de modo que quienes obtengan fallos judiciales a favor no tendrán que pagar el impuesto.

Ganancias: giro del gobierno frente a los juicios de jubilados
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El gobierno de Javier Milei determinó un cambio de rumbo respecto de los jubilados que entablaron juicios al Estado por el cobro del impuesto a las ganancias: desistirá de apelar los fallos que les den la razón.

Este cambio en la estrategia judicial de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) implica que los jubilados que obtengan sentencias favorables en sus reclamos por la retención de ese gravamen en sus haberes ya no tendrán que pagar el impuesto.

Las presentaciones buscan la declaración de inconstitucionalidad de ese cobro, con base en decisiones reiteradas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación al respecto.

Mediante la Instrucción General 4/2026 de la Subdirección General de Asuntos Jurídicos de la ARCA, se establece que el organismo ya no recurrirá esos fallos, de manera que quedarán firmes.

La razón es que ARCA busca “mayores erogaciones a cargo del Fisco Nacional”. Y esto es porque aunque se trate de no perder recaudación, la gran mayoría de los planteos se resuelven de todas maneras en favor del jubilado, siguiendo el lineamiento de la Corte.

El antecedente que sirvió como base para la instrucción general de la ARCA es el fallo del máximo tribunal dictado en 2019 en favor de María Isabel García, en su demanda contra lo que en ese momento era la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). La mujer recurrió a la Justicia porque se le estaba descontando casi un tercio de sus haberes en concepto de impuesto a las ganancias.
 

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