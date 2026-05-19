19 de mayo de 2026
RUMBO AL 2027
Dirigente PRO quiere reeditar Juntos por el Cambio y pidió armar una alternativa amplia
Un senador amarillo remarcó la necesidad de armar una alianza con el radicalismo y la Coalición Cívica, con incorporación de algunas figuras libertarias
Tras el acto del PRO bonaerense, donde agitaron un clamor para una posible candidatura de Mauricio Macri, el senador bonaerense y vice del PRO provincial, Pablo Petrecca, destacó la necesidad de cara a las elecciones del 2027 de armar una alianza al estilo “Juntos por el Cambio”.
Allí pidió que en la misma coalición confluyan el radicalismo, la Coalición Cívica y pidió por la incorporación de La Libertad Avanza (LLA). En declaraciones televisivas, Petrecca expresó: “Tenemos que hacer un gran esfuerzo con todos los que pensamos parecido y terminar con el populismo en la provincia de Buenos Aires”.
El intendente en uso de licencia de Junín destacó la reaparición de Mauricio Macri en una entrevista con Modo Fontevecchia: “Mauricio es un líder distinto que nos entusiasma por su equilibrio, convocatoria y ganas de transformar la provincia de Buenos Aires como lo dejó en claro en el último encuentro en Vicente López”.
“Quienes nos involucramos en política y amamos el servicio público vemos a Mauricio como un líder diferente y sus apariciones públicas nos llenan de entusiasmo”, sentenció el vicepresidente del PRO bonaerense.
Además, Petrecca remarcó que “desde 2015 en adelante el PRO ha gobernado en muchos municipios bonaerenses, en la actualidad estamos presentes en más de 10 y claramente donde gobierna nuestro partido la gente vive mejor tanto en materia de seguridad, como en educación, salud, modernidad, transparencia y la concreción de obra pública sin corrupción”.
“Buscamos armar los mejores equipos de trabajo y llevar los modelos exitosos de gestión que tenemos en Junín, Pergamino, Vicente López y San Isidro donde sin dudas la gente vive mejor”, indicó el legislador y prosiguió: “Nuestra forma de trabajo en equipo, metodología, transparencia y sobre todo con valores claros hace que las ciudades donde gobernamos sean mejores y este modelo se puede replicar tranquilamente en la provincia de Buenos Aires”.
Asimismo, el ex intendente de Junín sostuvo que “el objetivo principal es terminar en 2027 con este populismo que genera muchos problemas en la vida de las personas, con hechos de inseguridad por doquier, la educación cada vez más en declive, el abandono de la salud y el mal funcionamiento de IOMA que no cubre las prestaciones básicas”.
A su vez, el vicepresidente del PRO bonaerense consideró que “hay que hacer un gran esfuerzo con los que pensamos parecido y estamos en contra de este modelo populista que solo genera inseguridad y mayor pobreza, para confluir en un gran frente con un programa de gobierno que resuelva los problemas de los bonaerenses”. En este sentido, afirmó que “el PRO, LLA, el radicalismo y la Coalición Cívica debemos trabajar unidos con un programa con una clara visión y donde los intendentes tengan un protagonismo fundamental”.
A modo de cierre, Pablo Petrecca también aseguró que “el mejor escenario sería ir todos a una gran PASO en la provincia de Buenos Aires y a nivel nacional donde podamos competir aquellos que pensamos más o menos parecido y considero que es algo viable”, y concluyó: “Me encantaría que se dé la posibilidad de una PASO entre el presidente Javier Milei y Mauricio Macri”.