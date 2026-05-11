Apps
Lunes, 11 mayo 2026
Argentina
Volver | La Tecla
Photoshop
11 de mayo de 2026
DRAMATICO

Paulina Rubio batalla por la custodia de su hijo en Miami

La cantante mexicana rompió su silencio y agradeció el apoyo recibido tras el reinicio del litigio con su exmarido Nicolás Vallejo-Nágera “Colate” por la custodia de su hijo Andrea Nicolás

Paulina Rubio batalla por la custodia de su hijo en Miami
Compartir

La estrella pop Paulina Rubio se pronunció públicamente sobre la nueva etapa del largo litigio que mantiene con su expareja, el empresario español Nicolás Vallejo-Nágera, conocido como “Colate”, por la custodia de su hijo menor, Andrea Nicolás.

En un comunicado difundido este lunes, la exintegrante de Timbiriche agradeció las muestras de cariño recibidas y reafirmó su compromiso absoluto con sus hijos. 

“Mis hijos son mi prioridad”, destacó la cantante, quien describió la maternidad como “el papel más importante de mi vida”, “un honor” y su “razón de ser”.

El caso se reactivó esta semana en una corte familiar de Miami. Colate solicitó trasladar la residencia del adolescente a España, argumentando que el cambio beneficiaría su desarrollo, y pide que Paulina Rubio cubra los gastos de transporte y matrícula en una institución educativa de alto nivel. 

Además, el padre ha señalado problemas de conducta y salud en el menor.Por su parte, Rubio ha centrado su defensa en los valores familiares. 

En su mensaje, la artista enfatizó que sus decisiones nacen del “amor incondicional” y el compromiso con el futuro de sus hijos, y aseguró que ningún éxito profesional se compara con la responsabilidad de la crianza. Prometió utilizar todos los recursos legales disponibles para garantizar la estabilidad y felicidad de Andrea Nicolás.

El conflicto judicial, que se extiende por más de una década desde el divorcio de la pareja en 2014, continúa bajo la supervisión de las autoridades de Florida. 

Las próximas semanas serán clave para determinar el futuro residencial del joven.Hasta el momento, Paulina Rubio ha optado por un discurso enfocado en la protección familiar, mientras sus abogados gestionan las peticiones económicas y logísticas presentadas por su expareja.

Volver | La Tecla
Photoshop

OTRAS NOTAS

CONFERENCIA

“Más temprano que tarde”: Córdoba como la punta de lanza del armado nacional del MDF

En una conferencia atravesada por críticas al ajuste de Javier Milei, Carlos Bianco confirmó la participación de Axel Kicillof en la cuarta Marcha Federal Universitaria, comparó con la situación en PBA y destacó construcción política del gobernador en Córdoba.

NOTICIAS MÁS VISTAS

De remate: la Nación pone a la venta tierras e inmuebles en suelo bonaerense

Crece la negatividad y el malestar domina la conversación digital argentina

Entre la alianza y la ruptura: los amarillos debaten quemar puentes o sostener a Milei

Las ventas minoristas pyme volvieron a caer en abril y se profundiza el freno al consumo

Alta tensión social en la Patagonia

Copyright 2026
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET