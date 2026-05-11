Paulina Rubio batalla por la custodia de su hijo en Miami

La estrella pop Paulina Rubio se pronunció públicamente sobre la nueva etapa del largo litigio que mantiene con su expareja, el empresario español Nicolás Vallejo-Nágera, conocido como “Colate”, por la custodia de su hijo menor, Andrea Nicolás.

En un comunicado difundido este lunes, la exintegrante de Timbiriche agradeció las muestras de cariño recibidas y reafirmó su compromiso absoluto con sus hijos.

“Mis hijos son mi prioridad”, destacó la cantante, quien describió la maternidad como “el papel más importante de mi vida”, “un honor” y su “razón de ser”.

El caso se reactivó esta semana en una corte familiar de Miami. Colate solicitó trasladar la residencia del adolescente a España, argumentando que el cambio beneficiaría su desarrollo, y pide que Paulina Rubio cubra los gastos de transporte y matrícula en una institución educativa de alto nivel.

Además, el padre ha señalado problemas de conducta y salud en el menor.Por su parte, Rubio ha centrado su defensa en los valores familiares.

En su mensaje, la artista enfatizó que sus decisiones nacen del “amor incondicional” y el compromiso con el futuro de sus hijos, y aseguró que ningún éxito profesional se compara con la responsabilidad de la crianza. Prometió utilizar todos los recursos legales disponibles para garantizar la estabilidad y felicidad de Andrea Nicolás.

El conflicto judicial, que se extiende por más de una década desde el divorcio de la pareja en 2014, continúa bajo la supervisión de las autoridades de Florida.

Las próximas semanas serán clave para determinar el futuro residencial del joven.Hasta el momento, Paulina Rubio ha optado por un discurso enfocado en la protección familiar, mientras sus abogados gestionan las peticiones económicas y logísticas presentadas por su expareja.