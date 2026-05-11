Volver | La Tecla Buenos Aires 11 de mayo de 2026 ZONA DE CONFLICTO

Punta Mogotes: Provincia avanza con la licitación y convoca al Ejecutivo local para un futuro traspaso

Augusto Costa confirmó que el gobierno boanerense avanzará con nuevas licitaciones para los balnearios yconvocará formalmente a la comuna para que participe del proceso. Además, proyecta concretar la futura transferencia de la administración del complejo a General Pueyrredon.

Compartir