11 de mayo de 2026
ZONA DE CONFLICTO
Punta Mogotes: Provincia avanza con la licitación y convoca al Ejecutivo local para un futuro traspaso
Augusto Costa confirmó que el gobierno boanerense avanzará con nuevas licitaciones para los balnearios yconvocará formalmente a la comuna para que participe del proceso. Además, proyecta concretar la futura transferencia de la administración del complejo a General Pueyrredon.
El gobierno bonaerense anunció el inicio de un proceso que apunta a transformar integralmente el complejo Punta Mogotes y que tendrá como destino final el traspaso de la administración al Municipio de General Pueyrredon.
La definición fue comunicada por el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense, Augusto Costa, durante una conferencia encabezada por el ministro de Gobierno Carli Bianco. Allí confirmó que el Ejecutivo provincial avanzará con nuevas licitaciones, obras de modernización y una transición articulada con el Municipio.
“El complejo Punta Mogotes va a volver a ser administrado por el municipio de General Pueyrredon”, aseguró Costa al presentar la hoja de ruta diseñada por la Provincia para el futuro del tradicional complejo costero marplatense.
Según explicó el funcionario, el proceso comenzará con el vencimiento de las actuales concesiones de balnearios, que operan entre junio y septiembre de este año. A partir de allí, la Provincia abrirá un llamado a licitación pública para adjudicar nuevas concesiones bajo un esquema que incluirá estándares de calidad, sustentabilidad ambiental y renovación de infraestructura. “Estamos ante una oportunidad histórica de renovar completamente el modelo de gestión del complejo bajo nuevos estándares de calidad y servicio”, sostuvo Costa.
El funcionario remarcó que el nuevo esquema tomará como base el concurso de ideas impulsado por la Provincia junto a la Administración Punta Mogotes y el Colegio de Arquitectos bonaerense, del que participaron 13 proyectos orientados a repensar el futuro del complejo.
Según detalló, las propuestas apuntaron a modernizar módulos de servicios, accesos y circulaciones internas, además de promover un modelo con integración paisajística, energías renovables y reducción del impacto ambiental sobre el frente costero marplatense.
“El proyecto que nosotros estamos buscando para el futuro de Punta Mogotes tiene que ver con obras, inversiones y renovación de infraestructura que cuente con sustentabilidad ambiental”, explicó.
En ese marco, el jurado ya definió a los ganadores del concurso. El primer premio fue para el proyecto presentado por el arquitecto Guillermo Alejandro Lech y la arquitecta Leticia Alfaro. Costa señaló que el próximo paso será el llamado a licitación pública para las nuevas concesiones de los 24 balnearios que integran Punta Mogotes.
“El pliego licitatorio va a tomar en cuenta y va a realizarse sobre la base del concurso de ideas realizado, incorporando requisitos de calidad, servicio y sustentabilidad”, afirmó.
Además, remarcó que el proceso será “público, abierto y competitivo” y confirmó que el gobierno provincial convocó formalmente al Ejecutivo municipal para participar activamente de todo el esquema licitatorio y de transición.
“Convocamos al Ejecutivo marplatense a que participe activamente del proceso licitatorio. Para nosotros es fundamental lograr una gestión compartida y articulada entre la Provincia y el Municipio”, indicó.
En la conferencia también estuvo presente el concejal de Acción Marplatense- Movimiento Derecho al Futuro, Gustavo Pulti. El ministro lo señaló como referente del espacio político alineado con el gobernador Axel Kicillof.
De acuerdo a lo anunciado, el traspaso definitivo del complejo recién se concretará una vez ejecutadas las obras previstas en las nuevas concesiones. La intención oficial es que el Municipio reciba un predio renovado, modernizado y operativo.
“La definición política del gobernador es que termine con el traspaso definitivo del complejo Punta Mogotes a la ciudad de Mar del Plata una vez concluidas las obras de renovación”, señaló Costa.
El ministro explicó además que durante toda la transición se garantizará la continuidad laboral y operativa del complejo. Para eso, se prorrogarán las concesiones vigentes hasta que se complete el nuevo proceso licitatorio.
“El complejo va a permanecer abierto y operativo durante todo el proceso licitatorio, con protección del empleo y preservando todas las fuentes laborales”, aseguró.
En ese sentido, sostuvo que la Provincia busca evitar interrupciones en el funcionamiento del complejo y brindar seguridad jurídica a los actuales concesionarios mientras avanza la transición institucional.
Finalmente, Costa definió el proceso como “una oportunidad histórica y única para Mar del Plata” y aseguró que el objetivo es que el principal complejo costero bonaerense pueda renovarse a través de un esquema “transparente, participativo y orientado al bien común”.