El mayor mapa 3D del universo revela sorpresas sobre la energía oscura

Un instrumento con 5.000 fibras ópticas robóticas instalado en el telescopio Mayall de Arizona ha permitido completar en tiempo récord el mayor mapa 3D del universo jamás realizado.

El proyecto DESI (Dark Energy Spectroscopic Instrument), que reúne a más de 900 científicos de 75 instituciones y 14 países, finalizó antes de lo previsto su campaña de observación de cinco años y superó ampliamente sus metas originales.

El resultado es un mapa de extraordinaria precisión que cubre 11.000 millones de años luz, equivalente a observar galaxias formadas cuando el universo tenía apenas 2.700 millones de años de edad.

Además de más de 47 millones de galaxias y cuásares, el instrumento catalogó alrededor de 20 millones de estrellas dentro de nuestra propia Vía Láctea, creando una de las bases de datos astronómicas más completas de la historia.La tecnología detrás de este logro es revolucionaria.

Cada noche, los 5.000 robots controlados con precisión micrométrica (solo 10 micras) posicionan fibras ópticas que captan simultáneamente la luz de más de 100.000 objetos celestes.

Al analizar los espectros de luz, los científicos determinan con gran exactitud la distancia, velocidad y composición química de cada objeto, lo que permite reconstruir en tres dimensiones la estructura a gran escala del universo a lo largo de casi toda su historia.

Uno de los principales objetivos del proyecto era estudiar la energía oscura, esa misteriosa fuerza que representa aproximadamente el 70% del universo y que impulsa su expansión acelerada. Hasta ahora, el modelo cosmológico estándar asume que la energía oscura es una constante (la llamada constante cosmológica de Einstein). Sin embargo, los primeros análisis de los datos de DESI sugieren que esta energía podría estar debilitándose con el tiempo.Si esta tendencia se confirma en los análisis finales, representaría uno de los mayores descubrimientos en cosmología de las últimas décadas y obligaría a replantear nuestras teorías sobre el origen, la evolución y el destino final del universo. Además, los datos aportan nueva información valiosa sobre la materia oscura, esa componente invisible que constituye la mayor parte de la masa del cosmos y que influye en la formación de galaxias y estructuras a gran escala.El proyecto DESI no estuvo exento de dificultades: tuvo que superar los desafíos de la pandemia de COVID-19 y un incendio forestal que amenazó el observatorio en 2022. A pesar de ello, el equipo logró recolectar una cantidad de datos seis veces superior a la de estudios anteriores, marcando un antes y un después en la exploración del cosmos.

Este hito científico no solo amplía drásticamente nuestro conocimiento del universo, sino que también demuestra el enorme potencial de la colaboración internacional y la tecnología de vanguardia para responder a las preguntas más profundas de la humanidad sobre nuestro lugar en el cosmos. Los investigadores continúan analizando la enorme cantidad de información recolectada, por lo que se esperan nuevos y sorprendentes descubrimientos en los próximos meses.