La guadaña presupuestaria de Milei, la más insensible desde la recuperación de la democracia

CONFERENCIA

“Más temprano que tarde”: Córdoba como la punta de lanza del armado nacional del MDF En una conferencia atravesada por críticas al ajuste de Javier Milei, Carlos Bianco confirmó la participación de Axel Kicillof en la cuarta Marcha Federal Universitaria, comparó con la situación en PBA y destacó construcción política del gobernador en Córdoba.