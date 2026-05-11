11 de mayo de 2026
SIN CUARTEL
La guadaña presupuestaria de Milei, la más insensible desde la recuperación de la democracia
Los recortes dispuestos por el Gobierno nacional no se detienen, alcanzando áreas sensibles de la administración pública. La repercusión en las provincias y el caso bonaerense.
Mediante la Decisión Administrativa 20/2026, que se publica en el Boletín Oficial con la firma del Jefe de Gabinete Manuel Adorni, el gobierno nacional ejecutó una grosera alteración del Presupuesto Nacional 2026, que fuera aprobado por el Congreso de la Nación apenas cuatro meses atrás.
En los “considerandos” de la norma, también suscrita por el ministro de Economía Luis “Toto” Caputo, se consigna que con la Decisión Administrativa se “efectúan rebajas en créditos presupuestarios de varias Jurisdicciones y Entidades de la Administración Nacional”.
En realidad, los recortes que se aplican pueden catalogarse -objetivamente- como despiadados y de una insensibilidad sin límites, según denunció el ex diputado nacional Alejandro “Topo” Rodríguez.
Rastrillando las 588 fojas del Anexo que esconde la letra chica y las cifras del ajuste, emergen verdaderos guadañazos presupuestarios, como el que aplicó al programa de “Investigación, prevención, detección temprana y tratamiento del cáncer”, que llega a los 5.000 millones de pesos.
Siempre en jurisdicción del Ministerio de Salud, el programa presupuestario 20, que concentra los recursos para la prevención y el control de enfermedades transmisibles e inmunoprevenibles, sufre un ajuste de 500 millones de pesos.
Para la cartera sanitaria también se ejecuta una quita de 20.000 millones de pesos en la compra de productos farmacéuticos y medicinales, dentro del programa de “Acceso a Medicamentos”.
En cuanto a la Cancillería, se desfinancia - ente otros rubros- el programa presupuestario 23, correspondiente a “Acciones diplomáticas asociadas a la cuestión Malvinas y Antártida”, al que se le quitan algo 14,3 millones de pesos. Además, se le podan recursos por un total de 900 millones de pesos al proyecto de diseño y construcción de cuatro satélites,
En cuanto al programa 30 del Ministerio de Seguridad Nacional, con el que se registra presupuestariamente al “Servicio de Bomberos”, sufre un recorte de 11,8 millones de pesos, mientras que al Indec, organismo rector de la estadística pública, se le recortan 703 millones de pesos de su presupuesto.
Al recorte de 400 millones de pesos en el programa “actividades centrales” de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, le sigue una rebaja de 8763 millones al programa “Formulación y Ejecución de Política en Ciencia y Técnica”, todo en el ámbito de la Jefatura de Gabinete.
Al programa 82 del Ministerio de Economía, destinado al desarrollo de infraestructura hidráulica en todo el país, se le aplican severos recortes, lo que resentirá seriamente proyectos de obras de agua y/o saneamiento como el acueducto Vipos en Tucumán, la ampliación de infraestructura en Cafayate (Salta), el acueducto Sarmiento - Comodoro Rivadavia (Chubut), la ampliación de planta depuradora en Rafaela (Santa Fe), obras de agua potable en Concordia (Entre Ríos), la construcción de desagües cloacales en Catriel (Río Negro), la rehabilitación y ampliación de líquidos cloacales en Rada Tilly (Chubut), la construcción de redes de agua potable en Corzuela (Chaco), la ampliación del sistema de agua potable en Diamante (Entre Ríos) o la construcción de un acueducto y dos plantas potabilizadoras en Quirós (Catamarca) y Frías (Santiago del Estero).
También, señala el ex legislador, se quitan 502 millones de pesos para obras en Ruta 3 (tramo Cañuelas) y 940 millones para obras de mantenimiento vial en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires.
Tampoco se salva Parques Nacionales, que sufrirá una poda por 2.557 millones de pesos en el programa presupuestario número 17 de la Jefatura de Gabinete, referido a “Conservación y Administración de Áreas Naturales Protegidas”, que -entre otros ajustes- incluye recortes en los fondos presupuestarios pertenecientes a parques nacionales de todo el país.