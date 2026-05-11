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11 de mayo de 2026
OTRA VEZ

Ricardo Biasotti analiza una drástica medida judicial contra Anna del Boca si ingresa a GH

El ex de Andrea del Boca evalúa presentar una medida cautelar para prohibir que dentro de la casa se mencione el conflicto familiar y judicial que mantiene con la actriz. La posible participación de Anna ya está casi confirmada

Ricardo Biasotti analiza una drástica medida judicial contra Anna del Boca si ingresa a GH
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La posible entrada de Anna del Boca a Gran Hermano ya genera controversia antes de su confirmación oficial. Sucede que  Ricardo Biasotti estaría analizando presentar una medida cautelar para impedir que dentro del reality se hable del histórico conflicto judicial y mediático que mantiene con Andrea del Boca, madre de Anna.
 

Asimismo,  el empresario busca evitar que el programa aborde el tema familiar durante la posible estancia de Anna.
 

De acuerdo con la información, la producción de Telefe ya tendría prácticamente cerrado el ingreso de Anna del Boca, pendiente solo de detalles económicos y contractuales.
 

Esta posible cautelar complicaría el trabajo de la producción, ya que condicionan los temas que se podrían tratar en el reality y limitaría las preguntas de los participantes y conductores.
 

El conflicto entre Biasotti y Andrea del Boca lleva años y ha tenido una fuerte repercusión mediática. Además, el empresario mantiene otro litigio abierto con Telefé y Susana Giménez por una entrevista realizada en el pasado.

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