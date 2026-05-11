Ricardo Biasotti analiza una drástica medida judicial contra Anna del Boca si ingresa a GH

La posible entrada de Anna del Boca a Gran Hermano ya genera controversia antes de su confirmación oficial. Sucede que Ricardo Biasotti estaría analizando presentar una medida cautelar para impedir que dentro del reality se hable del histórico conflicto judicial y mediático que mantiene con Andrea del Boca, madre de Anna.



Asimismo, el empresario busca evitar que el programa aborde el tema familiar durante la posible estancia de Anna.



De acuerdo con la información, la producción de Telefe ya tendría prácticamente cerrado el ingreso de Anna del Boca, pendiente solo de detalles económicos y contractuales.



Esta posible cautelar complicaría el trabajo de la producción, ya que condicionan los temas que se podrían tratar en el reality y limitaría las preguntas de los participantes y conductores.



El conflicto entre Biasotti y Andrea del Boca lleva años y ha tenido una fuerte repercusión mediática. Además, el empresario mantiene otro litigio abierto con Telefé y Susana Giménez por una entrevista realizada en el pasado.