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11 de mayo de 2026
YA ES UN HECHO

De Paul y Tini se comprometieron y están listos para el altar

Los tortolitos dieron un paso más en su relación amorosa y organizan su boda para diciembre

De Paul y Tini se comprometieron y están listos para el altar
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Rodrigo de Paul y Tini Stoessel confirmaron su compromiso de manera pública y romántica.
 

El jugador compartió en Instagram una serie de fotos en las que destaca el lujoso anillo de compromiso que le regaló a la cantante: una pieza de oro amarillo con un gran diamante central.
 

Tini reaccionó de inmediato en los comentarios con una emotiva declaración: “Te amo con mi vida entera”.
 

 De Paul, por su parte, respondió con ternura: “Te amo, Titi. Rodri”.
 

La publicación generó gran revuelo entre sus seguidores y marca un nuevo paso en la relación de la pareja, que volvió a estar junta en marzo de 2025 tras una separación.

La boda se realizaría a fin de año en un exclusivo lugar de la provincia de Buenos Aires.

Con este gesto, De Paul y Tini dejan atrás la discreción y muestran abiertamente su amor y planes de futuro.
 


 

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