De Paul y Tini se comprometieron y están listos para el altar

Rodrigo de Paul y Tini Stoessel confirmaron su compromiso de manera pública y romántica.



El jugador compartió en Instagram una serie de fotos en las que destaca el lujoso anillo de compromiso que le regaló a la cantante: una pieza de oro amarillo con un gran diamante central.



Tini reaccionó de inmediato en los comentarios con una emotiva declaración: “Te amo con mi vida entera”.



De Paul, por su parte, respondió con ternura: “Te amo, Titi. Rodri”.



La publicación generó gran revuelo entre sus seguidores y marca un nuevo paso en la relación de la pareja, que volvió a estar junta en marzo de 2025 tras una separación.



La boda se realizaría a fin de año en un exclusivo lugar de la provincia de Buenos Aires.



Con este gesto, De Paul y Tini dejan atrás la discreción y muestran abiertamente su amor y planes de futuro.

