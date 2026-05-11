Maluma y Susana Gómez esperan a su segundo hijo

Maluma sorprendió a sus millones de seguidores al anunciar que será padre por segunda vez.



El artista colombiano lo confirmó a través de una emotiva publicación en Instagram, donde compartió una fotografía en blanco y negro que rápidamente se volvió viral.



En la imagen se ve a Maluma y a su hija París besando con ternura la panza de Susana Gómez, su pareja y madre de la pequeña.



La publicación no incluye texto, solo un corazón azul, detalle que muchos interpretaron como una confirmación de que esperan un varón.



La foto muestra un avanzado estado de gestación de Susana.La noticia llega poco más de un año después del nacimiento de París Londoño Gómez, quien llegó al mundo el 9 de marzo de 2024.



En distintas entrevistas, Maluma había expresado que la paternidad lo había cambiado profundamente y que estaba viviendo una de las etapas más felices de su vida.“Se viene otro bebé”, resumieron con alegría sus seguidores, mientras que decenas de celebridades y colegas de la música le enviaron mensajes de felicitación en las primeras horas tras el anuncio.



Maluma, uno de los máximos exponentes de la música urbana latina, ha mantenido en los últimos meses un perfil más familiar, combinando sus proyectos artísticos con el tiempo dedicado a su pareja e hija.



Este segundo embarazo refuerza la imagen del artista como un hombre de familia, lejos de la imagen de galán que lo caracterizó en sus inicios.



La publicación se realizó justo el 10 de mayo, día en que Colombia celebra el Día de la Madre, lo que le dio un tinte aún más especial al anuncio.



Hasta el momento, ni Maluma ni Susana Gómez han brindado más detalles sobre la fecha prevista del parto ni sobre el sexo del bebé, aunque el corazón azul ha generado gran expectativa entre sus fans.



El artista acumula millones de interacciones en cada publicación y este nuevo capítulo familiar ya lo posiciona nuevamente como tendencia global en las redes sociales.

