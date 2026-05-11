El Galatasaray reconoce a la China Suárez y reactiva la guerra con Wanda

El Galatasaray no solo celebró el título de la Superliga turca en la cancha: también quiso reconocer públicamente el apoyo de la China Suárez, a quien definió como “la heroína invisible” detrás de los logros de Mauro Icardi.



La actriz argentina compartió en sus redes sociales el regalo que recibió del club: un imponente ramo de rosas amarillas y rojas (los colores del Galatasaray) acompañado de una carta manuscrita en la que el equipo le agradece su “amor, paciencia y apoyo”.



El texto más comentado dice: “Usted es la heroína invisible detrás del éxito en el campo. Su amor y apoyo son una de las partes más valiosas de este camino hacia el éxito. Feliz Día de la Madre, La Familia del Galatasaray”.



La China, que decidió quedarse en Turquía para acompañar a Icardi en lugar de asistir a los Premios Platino, etiquetó la cuenta oficial del club y acompañó la publicación con un corazón rojo.



El gesto del Galatasaray no pasó desapercibido para Wanda Nara, exmujer de Icardi y madre de sus dos hijas mayores. Instalada en Uruguay por el rodaje de su primera película, la mediática subió a sus historias una serie de selfies desde un motorhome de la producción. Con una sonrisa pícara y bata rosa, escribió: “Feliz día a todas las mamitas” y “Domingo rec”.



La referencia al motorhome remite directamente al escándalo de 2015, cuando la China fue acusada por Pampita de haber mantenido un encuentro con Benjamín Vicuña en un vehículo similar.



En el mundo de las redes, el mensaje de Wanda fue leído como una chicana directa y cargada de ironía.



Este nuevo cruce reaviva una guerra de indirectas que lleva años y que se intensificó desde que la China y Mauro Icardi hicieron pública su relación.



Mientras el Galatasaray elogia el rol de la actual pareja del delantero, Wanda no pierde oportunidad de recordar su propia historia con el jugador y de marcar territorio con sutilezas.Por ahora, ni la China Suárez ni Mauro Icardi respondieron a las publicaciones de Nara. El foco de la pareja está puesto en el festejo del título turco y en la vida familiar que construyen en Estambul junto a sus hijos.



