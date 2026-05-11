Volver | La Tecla Buenos Aires 11 de mayo de 2026 LA TECLA PATAGONIA

Perito Moreno: un bebé y dos adultos fallecidos en una explosión en complejo de viviendas

Una violenta explosión seguida por un incendio en un grupo de departamentos dejó un saldo de un bebé y dos adultos fallecidos. Además hay otras siete personas heridas. Se investiga una fuga de gas. Conmoción en la localidad y la provincia

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