Perito Moreno: un bebé y dos adultos fallecidos en una explosión en complejo de viviendas
Una violenta explosión seguida por un incendio en un grupo de departamentos dejó un saldo de un bebé y dos adultos fallecidos. Además hay otras siete personas heridas. Se investiga una fuga de gas. Conmoción en la localidad y la provincia
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Una violenta explosión seguida de un incendio en un complejo de departamentos dejó un saldo de tres fallecidos, un bebé de dos meses y dos adultos mayores, y al menos siete heridos durante la noche del domingo en Perito Moreno, provincia de Santa Cruz.
El hecho ocurrió alrededor de las 23:04 horas en un complejo habitacional compuesto por tres viviendas. Según información extraoficial que trascendió en las primeras horas, el siniestro se habría originado por una fuga de gas en una de las unidades, aunque las autoridades aún no lo confirmaron oficialmente y la Justicia iniciará una investigación para determinar las causas precisas.
La detonación provocó el colapso parcial de estructuras, un incendio de gran magnitud con llamas que salían por las ventanas superiores y una espesa columna de humo visible desde varios puntos de la localidad. Varias personas quedaron atrapadas entre los escombros y fueron rescatadas por personal de Bomberos y Policía, que trabajaron durante horas para controlar el fuego y sostener las viviendas afectadas.
Entre los heridos hay cuatro niños y tres adultos. Una mujer fue derivada de urgencia en terapia intensiva al Hospital de Las Heras por la gravedad de sus lesiones. Tres menores de 11, 9 y 5 años fueron trasladados al Hospital Zonal de Caleta Olivia para recibir atención especializada, mientras que dos jóvenes de 20 años con quemaduras leves permanecen en observación en el centro de salud local.
Los hospitales de la zona activaron protocolos de emergencia para atender a los damnificados.
El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, expresó su pesar a través de sus redes sociales: “Mi pesar a cada familia que sufre”
<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="es" dir="ltr">🚨Perito Moreno, Santa Cruz. Tragedia en una explosión y posterior incendio de viviendas, hay personas con heridas y quemaduras internadas.<br>El avión sanitario se desplazo con ministros y personal técnico <br>Operativo de búsqueda 3 personas desaparecidas:2 adultos y 1 bebé 2 meses. <a href="https://t.co/h8pFez2dxQ">pic.twitter.com/h8pFez2dxQ</a></p>— oscar muñoz (@munoznotired) <a href="https://twitter.com/munoznotired/status/2053672083138158702?ref_src=twsrc%5Etfw">May 11, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>
Instruyó de inmediato a su gabinete para desplegar un operativo integral de asistencia y contención. Las ministras y ministros de Salud, Seguridad, Desarrollo Social y Educación, junto con otros organismos provinciales, se trasladaron a Perito Moreno para coordinar la ayuda a las familias afectadas, que recibirán el acompañamiento completo del Estado provincial.
Las fuerzas de seguridad acordonaron el perímetro del complejo y continúan trabajando en el lugar para evaluar los daños y colaborar con la investigación judicial.Hasta el momento no se han dado a conocer los nombres de las víctimas fatales ni de los heridos, por respeto a las familias. Las autoridades locales y provinciales siguen brindando apoyo psicológico y material a los damnificados.