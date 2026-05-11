11 de mayo de 2026
LA TECLA MAR DEL PLATA
La baja de la pobreza en la Quinta abrió interrogantes en un informe académico
El informe sociolaboral de la Facultad de Ciencias Económicas analizó los datos difundidos por el Indec y advirtió que la metodología utilizada presenta parámetros desactualizados que no reflejan completamente el peso de tarifas y alquileres en los hogares.
La última medición de pobreza en Mar del Plata volvió a quedar en el centro del debate tras la publicación del informe sociolaboral elaborado por la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Nacional de Mar del Plata. El trabajo, realizado por los economistas Eugenio Actis Di Pasquale y Marcos Gallo, analizó los datos difundidos por el Indec para el segundo semestre de 2025 y puso el foco en las limitaciones metodológicas que, según advirtieron, presenta actualmente el cálculo oficial.
El estudio parte de una aparente contradicción: mientras distintos indicadores económicos muestran cierre de empresas, caída del empleo registrado, deterioro del salario real y aumento de la desocupación, la tasa de pobreza en Mar del Plata descendió del 28,9% al 22,8%.
Para los investigadores, ese escenario “llama la atención de cualquier cientista social”, especialmente por el contexto económico que atraviesan los hogares. En ese sentido, el informe invita a observar no solo el resultado final de los índices sino también la forma en la que se construyen.
Según detallaron, la metodología utilizada para medir la pobreza se encuentra basada en parámetros elaborados hace décadas. La ponderación de las canastas surge de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares de 1996/97 y fue validada posteriormente con datos de 2004/05.
“Desde hace años está desactualizada”, sostuvieron los autores del trabajo al referirse a la estructura utilizada para determinar cuánto necesita una familia para no ser considerada pobre.
El informe explica además que el cálculo oficial combina distintos relevamientos: por un lado, encuestas de precios en comercios para establecer el valor de la canasta básica y, por otro, datos de ingresos provenientes de la Encuesta Permanente de Hogares. Sin embargo, remarcaron que ese procedimiento presenta límites frente a la actual composición del gasto familiar.
En particular, señalaron que las tarifas de servicios y los alquileres ocupan hoy una porción cada vez más importante de los ingresos, sobre todo en los sectores de menores recursos. Aun así, advirtieron que esos componentes no tienen un peso acorde en la medición oficial.
Mientras las tarifas poseen una ponderación “desactualizada”, el alquiler directamente no forma parte del cálculo de pobreza, remarcaron desde la investigación académica.
El documento no cuestiona únicamente el número final que arrojan las estadísticas, sino que plantea un debate más amplio sobre cómo medir las condiciones reales de vida de los hogares en un contexto económico cambiante y de fuerte presión sobre los ingresos familiares.