Volver | La Tecla Buenos Aires 11 de mayo de 2026 LA TECLA MAR DEL PLATA

La baja de la pobreza en la Quinta abrió interrogantes en un informe académico

El informe sociolaboral de la Facultad de Ciencias Económicas analizó los datos difundidos por el Indec y advirtió que la metodología utilizada presenta parámetros desactualizados que no reflejan completamente el peso de tarifas y alquileres en los hogares.

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