Apps
Sábado, 9 mayo 2026
Argentina
Volver | La Tecla
Nacionales
9 de mayo de 2026
OFICIAL

Le dieron el alta a Máximo Kirchner

El dirigente evolucionó bien luego de la operación y los médicos habilitaron su egreso para seguir recuperándose en su casa. Deberá someterse a controles.

Le dieron el alta a Máximo Kirchner
Compartir

El diputado nacional Máximo Kirchner recibió el alta médica tras haber sido operado por un tumor benigno y podrá seguir recuperándose en su casa.

El director del Hospital Italiano de La Plata, Roberto Martínez, emitió esta mañana un parte en el que informa que “en el día de la fecha y con buena evolución posoperatoria de parotidectomía bilateral, se otorga el alta de internación”.

El parte indica la necesidad de “seguimiento y controles ambulatorios” por parte del equipo quirúrgico del centro de salud.

Kirchner fue operado ayer luego de que le detectaran un cistoadenoma parotídeo bilateral. Quedó internado en el hospital de la capital bonaerense y su evolución fue favorable, posibilitando que recibiera hoy el alta.

Mientras esperaba la intervención quirúrgica, el diputado publicó en redes un mensaje en el que contaba la proximidad de la operación y que su madre, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, había querido ir a acompañarlo (para lo que habría necesitado pedir autorización, ya que cumple la pena de prisión domiciliaria).

“Me hubiera gustado, pero le sugerí especialmente que no lo haga”, explicó el legislador y líder de La Cámpora.
 

Volver | La Tecla
Nacionales

OTRAS NOTAS

CUENTA REGRESIVA

Unidad, pero no en todos lados: los distritos donde la UCR disputará la interna

El acuerdo para una lista única a nivel provincial no se reprodujo en todos los municipios. En algunos, el 7 de junio los afiliados deberán elegir entre dos candidatos a presidir el partido a nivel local.

NOTICIAS MÁS VISTAS

Nueva embestida del gobierno contra la Zona Fría: afectaría a 94 municipios bonaerenses

Unidad, pero no en todos lados: los distritos donde la UCR disputará la interna

Un ciclón con olas de 7 metros arrasó balnearios en la costa: alerta en dos distritos

El territorio bonaerense bajo un fuerte temporal: olas de hasta siete metros

Reforma laboral y universidades: dos triunfos en la Justicia para Milei

Copyright 2026
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET