Le dieron el alta a Máximo Kirchner
El dirigente evolucionó bien luego de la operación y los médicos habilitaron su egreso para seguir recuperándose en su casa. Deberá someterse a controles.
El diputado nacional Máximo Kirchner recibió el alta médica tras haber sido operado por un tumor benigno y podrá seguir recuperándose en su casa.
El director del Hospital Italiano de La Plata, Roberto Martínez, emitió esta mañana un parte en el que informa que “en el día de la fecha y con buena evolución posoperatoria de parotidectomía bilateral, se otorga el alta de internación”.
El parte indica la necesidad de “seguimiento y controles ambulatorios” por parte del equipo quirúrgico del centro de salud.
Kirchner fue operado ayer luego de que le detectaran un cistoadenoma parotídeo bilateral. Quedó internado en el hospital de la capital bonaerense y su evolución fue favorable, posibilitando que recibiera hoy el alta.
Mientras esperaba la intervención quirúrgica, el diputado publicó en redes un mensaje en el que contaba la proximidad de la operación y que su madre, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, había querido ir a acompañarlo (para lo que habría necesitado pedir autorización, ya que cumple la pena de prisión domiciliaria).
“Me hubiera gustado, pero le sugerí especialmente que no lo haga”, explicó el legislador y líder de La Cámpora.