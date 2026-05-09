9 de mayo de 2026
¿QUIERE VOLVER?
El hijo de Mussi se reunió con otro intendente peronista, con agenda ¿de campaña?
Luego de su encuentro con Granados, que lo “anotó” como futuro candidato a intendente, “Pato” Mussi se juntó con Ferraresi. Hablaron de gestión local y provincial.
El hijo del fallecido intendente de Berazategui y también exintendente del mismo distrito, Juan Patricio Mussi, se reunió con el alcalde de Avellaneda, Jorge Ferraresi, con quien dialogó sobre gestión municipal y provincial.
El encuentro entre ambos reafirma la posibilidad de que “Pato” Mussi busque volver a presentarse a elecciones en el municipio que hoy gobierna Carlos Balor en reemplazo de su padre, Juan José Mussi, fallecido el año pasado.
La sospecha había sido plantada por otro intendente, Gastón Granados, de Ezeiza, que mantuvo un encuentro con Mussi hijo hace menos de dos semanas y compartió una foto de ambos en las redes con las leyendas “Mussi = Berazategui” y “Pasado, presente y futuro”.
El propio Granados sucedió en la intendencia de Ezeiza a su padre, Alejandro. Y Juan Patricio fue jefe comunal de Berazategui por dos períodos, reemplazando a Juan José, quien luego volvió a tomar las riendas del distrito.
Ferraresi compartió también una foto de su encuentro con “Pato” Mussi y contó que ambos se juntaron “para conversar sobre la situación nacional y también acerca de los modelos de gestión local y provincial”.
“Tanto Patricio como su padre, el recordado y querido Juan José, dejaron una marca en Berazategui y siempre es un gusto intercambiar ideas que sean en beneficio del desarrollo de nuestras comunidades”, expresó el avellanedense.