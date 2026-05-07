Karina Mazzocco anunció el final de su programa tras cinco años de éxito

En un anuncio que tomó por sorpresa a todos, Karina Mazzocco confirmó el fin de su programa “A la tarde” en América TV.

Tras cinco años de exitosa emisión, el ciclo llegará a su cierre a finales de mayo.

La conductora lo comunicó al inicio del programa, visiblemente emocionada: “Tras cinco años fantásticos, A la Tarde llega a su fin. Un horario muy codiciado que queda disponible a finales de mayo”.

Con un tono de agradecimiento, agregó: “Solo tengo palabras de agradecimiento. Llegué siendo una conductora y me voy como otra, con más experiencia, menos inocente. Hicimos un buen programa todos los días y llegamos a este espacio apasionados por dar lo mejor ".Sin embargo, no ocultó su dolor: “Estoy muy movilizada y muy triste porque este es mi trabajo y el de muchos compañeros. Tenemos una gran incertidumbre. Esto es un negocio, la televisión es un negocio y los programas empiezan y terminan”.

Durante sus cinco años al aire, “A la tarde” se consolidó como uno de los ciclos de la tarde con mejor aceptación, recibió múltiples premios y le valió a Mazzocco el Martín Fierro a Mejor Conductora en 2024.

La decisión de levantar el programa generó sorpresa en el ambiente televisivo, más aún por la forma abrupta en que se dio. Por el momento no se conocen detalles sobre los motivos exactos ni qué pasará con el horario que dejará vacante el ciclo.

La conductora y su equipo enfrentan ahora un período de incertidumbre, mientras los televidentes lamentan la despedida de uno de los programas más estables de la pantalla argentina de los últimos años.