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7 de mayo de 2026
UN GALAN

El nuevo presente amoroso de Jorge Rial

Tras confirmar su separación de la escritora María del Mar Ramón, Jorge Rial fue captado en un viaje romántico con una misteriosa rubia en Mendoza

El nuevo presente amoroso de Jorge Rial
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A poco de hacerse pública su ruptura con María del Mar Ramón, tras más de tres años de relación, el conductor Jorge Rial  ya habría encontrado un nuevo interés amoroso en una rubia debilidad.
 

La pareja viajó de la mano, se mostró contenta y feliz, y mantuvo una actitud claramente romántica tanto a la ida como a la vuelta del viaje.
 

La separación de Rial y María del Mar Ramón se conoció hace pocas semanas y, según ambos, fue de común acuerdo. 
 

La principal razón habría sido una incompatibilidad de agendas: la joven escritora debe radicarse en el exterior para continuar con su carrera, mientras que el conductor mantiene su vida laboral y familiar en Argentina, donde además ayuda en la crianza de su nieto menor.
 

El veloz paso de Rial a una nueva compañía generó sorpresa en el ambiente del espectáculo, aunque no es la primera vez que el periodista es noticia por su vida sentimental. Por el momento, ni Rial ni la mujer misteriosa se han pronunciado públicamente sobre los rumores.

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