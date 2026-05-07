Juicio por Maradona: los médicos declararon que no había que operarlo de la cabeza

La Tecla
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El traumatólogo Flavio José Tunessi, el clínico Marcos Correa y los neurólogos Guillermo Pablo Burry y Martín Emiliano Cesarini fueron citados a declarar.
Durante la internación, los neurólogos Burry y Cesarini detectaron un hematoma subdural en la cabeza de Maradona. Sin embargo, tras realizarle estudios complementarios, los cuatro médicos coincidieron en que el cuadro no era una emergencia quirúrgica. Consideraron que, en un paciente de la complejidad de Maradona, someterlo a una intervención sin necesidad representaba un riesgo elevado de descompensación. Por eso, decidieron no operar en Ipensa.
Según los testimonios, fue el propio Luque quien insistió en la cirugía. Ante la negativa del sanatorio platense, se dispuso el traslado a la Clínica Olivos, donde finalmente se realizó la intervención el 3 de noviembre de 2020.
La operación fue exitosa, pero Luque, aunque se presentó públicamente como responsable, no fue quien la ejecutó. Además de los médicos de Ipensa, también prestará declaración el forense Carlos Casinelli, uno de los profesionales que participó en la autopsia de Maradona, quien ampliará detalles no mencionados en la audiencia anterior.
Al finalizar su declaración, Leopoldo Luque anunció que pedirá ampliar nuevamente su indagatoria para referirse al examen del cadáver.
La jornada de hoy permitirá reconstruir con mayor precisión cómo fueron las últimas semanas de vida del Diez, y las diferencias de criterio médico entre los profesionales que lo atendieron y el neurocirujano imputado en la causa.