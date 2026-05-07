Juicio por Maradona: los médicos declararon que no había que operarlo de la cabeza

Tras la exhibición de los detalles de la autopsia que revelaron el grave deterioro de sus órganos, hoy subirán al estrado los médicos que evaluaron al Diez exactamente un mes antes de su fallecimiento. Se trata de los profesionales del sanatorio Ipensa de La Plata que revisaron a Maradona luego de que fuera visto “perdido y mal físicamente” durante la celebración de sus 60 años en el estadio de Gimnasia.



El traumatólogo Flavio José Tunessi, el clínico Marcos Correa y los neurólogos Guillermo Pablo Burry y Martín Emiliano Cesarini fueron citados a declarar.



Tunessi, en el debate oral que quedó nulo en el 2025, relató que el 26 de octubre de 2020, tras el festejo en la cancha, vio a Maradona “muy desmejorado, más flaco, de poco ánimo y tambaleándose”. “Me sorprendió que le pregunté si necesitaba algo y me dijo: ‘Me voy, no estoy bien’”, recordó. Al día siguiente, Leopoldo Luque se comunicó con él para gestionar una internación, que fue aceptada sin inconvenientes.



Durante la internación, los neurólogos Burry y Cesarini detectaron un hematoma subdural en la cabeza de Maradona. Sin embargo, tras realizarle estudios complementarios, los cuatro médicos coincidieron en que el cuadro no era una emergencia quirúrgica. Consideraron que, en un paciente de la complejidad de Maradona, someterlo a una intervención sin necesidad representaba un riesgo elevado de descompensación. Por eso, decidieron no operar en Ipensa.



Según los testimonios, fue el propio Luque quien insistió en la cirugía. Ante la negativa del sanatorio platense, se dispuso el traslado a la Clínica Olivos, donde finalmente se realizó la intervención el 3 de noviembre de 2020.



La operación fue exitosa, pero Luque, aunque se presentó públicamente como responsable, no fue quien la ejecutó. Además de los médicos de Ipensa, también prestará declaración el forense Carlos Casinelli, uno de los profesionales que participó en la autopsia de Maradona, quien ampliará detalles no mencionados en la audiencia anterior.



Al finalizar su declaración, Leopoldo Luque anunció que pedirá ampliar nuevamente su indagatoria para referirse al examen del cadáver.



La jornada de hoy permitirá reconstruir con mayor precisión cómo fueron las últimas semanas de vida del Diez, y las diferencias de criterio médico entre los profesionales que lo atendieron y el neurocirujano imputado en la causa.