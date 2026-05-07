“El que ríe último come mejor”: el enigmático mensaje de Wanda Nara

Wanda Nara no pierde oportunidad de dejar su huella en las redes. Horas después de que se confirmara la venta de la famosa “casa de los sueños” de Nordelta, la empresaria publicó en sus historias de Instagram una frase breve y enigmática sobre fondo negro: “El que ríe último come mejor”.



La publicación fue inmediatamente asociada por sus seguidores a la reciente operación inmobiliaria de Mauro Icardi. La mansión, valuada en cerca de seis millones de dólares, era la propiedad que Wanda había visitado y deseado comprar cuando aún estaba en pareja con el futbolista. Sin embargo, los planes se frustraron tras la separación y la posterior infidelidad de Icardi con China Suárez.



La propiedad había sido un símbolo de conflicto durante meses. Icardi la adquirió en enero de 2025, mientras se recuperaba de una lesión de rodilla en Argentina, y se instaló allí brevemente con la actriz antes de regresar a Turquía.



En ese entonces, Wanda no ocultó su malestar en su momento y llegó a declarar: “Lo hizo porque sabía que era la casa de mis sueños”.



Vale mencionar que el inmueble incluso estuvo embargado por orden judicial debido al incumplimiento de Icardi en el pago de la cuota alimentaria de sus hijas. La abogada Ana Rosenfeld confirmó el embargo inicial de 232.443 dólares más 100.000 dólares de intereses, y Wanda solicitó ampliarlo hasta 600.000 dólares más intereses.



Lejos de alejarse del barrio, el futbolista ya estaría planeando una nueva compra: una propiedad cercana a la mansión que Wanda adquirió tras la separación. Todo ello podría ser una nueva provocación; para otros, una forma de permanecer cerca de sus hijas.

Mientras tanto, el futuro deportivo de Icardi también es incierto. Su contrato con el Galatasaray finaliza el 30 de junio y el club turco busca renovarlo con una fuerte reducción salarial.

Su nombre también suena en el Amedspor, equipo recién ascendido a la Süper Lig, aunque su alto salario, alrededor de 12 millones de dólares por temporada, complica cualquier negociación.Con la venta de la “casa de los sueños”, se cierra un capítulo más de la novela pública entre Wanda Nara y Mauro Icardi. La empresaria, fiel a su estilo, eligió las redes para dejar su mensaje. El tiempo dirá si fue solo una frase o el anticipo de un nuevo round en la historia.



