Apps
Viernes, 8 mayo 2026
Argentina
Volver | La Tecla
Photoshop
7 de mayo de 2026
A SABER

Placa secreta en Gran Hermano: gala caliente y escándalos

En una emisión llena de tensión y estrategias cruzadas, Santiago del Moro reveló la placa secreta de nominaciones de Gran Hermano

Placa secreta en Gran Hermano: gala caliente y escándalos
Compartir

La noche del jueves fue una de las más calientes de la temporada en Gran Hermano. Con el anuncio de Santiago del Moro, se confirmó la placa secreta de nominaciones bajo el novedoso sistema de voto negativo, donde el público ya no salva, sino que directamente elimina.
 

La placa quedó conformada por seis participantes y, tal como estaba previsto, nadie en la casa sabe quiénes son los nominados. 
 

Durante la gala, el conductor bajará a dos de ellos y anunciará falsos salvados para mantener la incertidumbre y exponer las verdaderas intenciones de cada jugador.Según los votos del público, los nominados fueron Danelik con 11 votos (la más votada), Emanuel Di Gioia con 9 votos, Cinzia Francischiello con 6 votos, Luana con 5 votos, Zunino con 4 votos y Daniela con 3 votos.
 

La gala dejó al descubierto alianzas rotas, estrategias cruzadas y nuevas rivalidades. Los pases de factura y los votos inesperados evidenciaron que la convivencia está más fragmentada que en semanas anteriores. 
 

Los participantes, sin conocer la placa real, comenzaron a moverse entre sospechas y especulaciones.
 

Con este sistema de placa secreta y voto negativo, la semana promete máxima tensión dentro de la casa más famosa del país. 
 

Los nominados recién conocerán su situación cuando del Moro revele la verdad en la próxima gala de eliminación.

Volver | La Tecla
Photoshop

OTRAS NOTAS

RUMBO AL 2027

En Córdoba, Kicillof se llevó un nuevo guiño a su candidatura presidencial

El gobernador tuvo su primer acto en la Docta junto al sindicalismo de dicha provincia. Hubo fuertes críticas al gobierno nacional y dijo que “a Milei le queda poco”.

NOTICIAS MÁS VISTAS

Día clave en la definición de nombres: crecen las tensiones internas

China Suárez y Mauro Icardi: crisis terminal y separación inminente

Máximo Kirchner evoluciona faborablemente: qué dice el parte médico

Kicillof le da superpoderes al Astillero Río Santiago para firmar contratos y litigar

Hechos: Los Passaglia, la patriada y una  postura equidistante  

Copyright 2026
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET