Ordenan la detención domiciliaria de Felipe Pettinato

La Justicia argentina ordenó la detención con arresto domiciliario de Felipe Pettinato en el marco de una causa por presuntas estafas y falsificación de documentos, en un nuevo capítulo que complica aún más su situación judicial.



El juez Javier Sánchez Sarmiento dispuso la medida y estableció una serie de restricciones mientras avanza la investigación. Según la resolución, Pettinato fue procesado por 27 hechos de estafa reiterada y 28 hechos de falsificación de documentos privados, delitos que se consideran en concurso real.



La causa se originó a partir de la investigación por la muerte del neurólogo Melchor Rodrigo, ocurrida en 2022 durante un incendio en el departamento donde ambos se encontraban. En ese expediente, los investigadores detectaron presuntas irregularidades en el uso de recetas médicas: Pettinato habría utilizado documentación falsificada a nombre del profesional fallecido para obtener medicación, lo que derivó en esta nueva acusación por estafa.



El magistrado ordenó que el acusado cumpla la detención bajo arresto domiciliario en la Ciudad de Buenos Aires, con monitoreo electrónico mediante tobillera, prohibición de salida del país y un embargo de bienes por 1.500.000 pesos.



Como excepción, Pettinato podrá salir exclusivamente para asistir a tratamientos vinculados a su rehabilitación por consumo problemático de sustancias, una condición que ya integraba medidas judiciales anteriores.



Este nuevo procesamiento se suma a una condena reciente: semanas atrás, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 14 lo condenó a tres años de prisión en suspenso por el incendio en el que murió Rodrigo.



Esa sentencia incluyó reglas de conducta y seguimiento terapéutico, aunque no implicó cumplimiento efectivo de la pena en prisión.La resolución judicial representa un endurecimiento de las restricciones sobre Pettinato mientras se profundiza la pesquisa por las supuestas estafas.

