Volver | La Tecla Nacionales 7 de mayo de 2026 ADORNIGATE

Bullrich rompió el blindaje oficial y Milei salió a sostener a un Adorni expuesto

La presión sobre Manuel Adorni escaló dentro del propio oficialismo luego de que Patricia Bullrich reclamara que el jefe de Gabinete presente “de inmediato” su declaración jurada. Javier Milei reaccionó con una defensa cerrada, descartó una salida del funcionario y apuntó contra periodistas y opositores.

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