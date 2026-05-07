7 de mayo de 2026
ADORNIGATE
Bullrich rompió el blindaje oficial y Milei salió a sostener a un Adorni expuesto
La presión sobre Manuel Adorni escaló dentro del propio oficialismo luego de que Patricia Bullrich reclamara que el jefe de Gabinete presente “de inmediato” su declaración jurada. Javier Milei reaccionó con una defensa cerrada, descartó una salida del funcionario y apuntó contra periodistas y opositores.
La crisis política alrededor de Manuel Adorni sumó este miércoles un nuevo capítulo cuando Patricia Bullrich se convirtió en la primera voz relevante del oficialismo en exigir públicamente que el jefe de Gabinete adelante la presentación de su declaración jurada para despejar sospechas sobre un supuesto enriquecimiento ilícito. El planteo rompió con la defensa monolítica que hasta ahora había mostrado el Gobierno y obligó a Javier Milei a salir rápidamente a blindar a uno de sus funcionarios más cercanos.
“¿Para qué vas a esperar hasta el 30 de julio si la podés presentar ahora?”, planteó Bullrich en declaraciones televisivas. La ministra consideró que la demora prolonga la incertidumbre y termina afectando al proyecto político libertario. “Si no hay contundencia y rapidez, el proyecto sufre. Salgamos de esta lo antes posible y Adorni tiene que hacer un esfuerzo para que esto termine”, insistió.
El planteo expuso una incomodidad interna que hasta ahora se manejaba en reserva. Aunque Bullrich aclaró que será la Justicia la que determine responsabilidades, dejó en claro que dentro del oficialismo existe preocupación por el desgaste político que genera el caso. “No puede quedar en la sociedad la sensación de que somos iguales”, advirtió, marcando distancia respecto de la estrategia defensiva que venía desplegando la Casa Rosada.
Horas más tarde, Milei intentó bajar el impacto político de las declaraciones de su ministra y reveló que Adorni ya estaba preparando la documentación para anticipar la presentación de sus números. “Manuel estaba en eso, ya tiene los números. Lo que hizo Patricia es espoilear”, afirmó durante una entrevista con LN+.
El Presidente no solo defendió al funcionario, sino que además endureció el discurso contra quienes impulsan cuestionamientos públicos. “Está hablando para poder presentar los números antes y se terminen todas estas fantasías engendradas por una gran mentirosa como Marcela Pagano”, disparó. Luego volvió a denunciar una supuesta operación política y mediática contra su gobierno: “El periodismo no puede violentar el principio de presunción de inocencia, como hacen regularmente”.
Lejos de mostrar malestar con Bullrich, Milei sostuvo que la ministra había conversado previamente el tema con él antes de hacer públicas sus declaraciones. “No me molestó en lo más mínimo”, aseguró, en un intento por desactivar cualquier lectura de fractura interna dentro del gabinete.
Sin embargo, el Presidente fue todavía más contundente al descartar cualquier posibilidad de apartar a Adorni del cargo. “Ni en pedo se va. Estoy tranquilo, Adorni es una persona honesta, una persona de bien”, sentenció. Y agregó: “Las cosas que Adorni me presentó estaban en orden. Cuando alguien está sucio no tengo problemas en ejecutar a alguien. Me consta que Adorni no está sucio, está limpio”.
Milei también elevó el tono frente a quienes reclaman una salida del funcionario mientras avanza la investigación judicial. “El presidente soy yo. Si a alguno no le gusta lo que decido, se lo tendrá que fumar o irse”, lanzó. Según sostuvo, no piensa modificar su criterio de respaldar públicamente a los funcionarios que considera inocentes. “No voy a ejecutar a una persona inocente porque le hirió el ego a los periodistas”, afirmó.
En medio de la creciente tensión política, también apareció una señal desde el entorno personal de Adorni. Su esposa, Bettina Angeletti, publicó un sugestivo mensaje en redes sociales que fue leído en clave política. “Para avanzar, siempre hay que dejar algo atrás. No porque esté mal ni porque haya sido un error, sino porque ya cumplió su misión”, escribió en Instagram.
La publicación continuó con reflexiones sobre cambios, despedidas y evolución personal. “Crecer implica reconocer cuándo algo quedó chico y aceptar que evolucionar también es despedirse. Soltar no es perder, es habilitar espacio para lo nuevo”, expresó. Aunque no hizo referencias explícitas al escándalo, el mensaje alimentó especulaciones en medio de un oficialismo que intenta contener una crisis que ya dejó de ser exclusivamente judicial para transformarse en un problema político de alto voltaje.