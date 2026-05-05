Piña va, piña viene: Villa Gesell, un hervidero y sin presupuesto
La disputa política dejó al municipio sin rumbo y desató un conflicto sindical que agrava la crisis: tras el rechazo del Presupuesto 2026, se paraliza la gestión, crece la tensión en el Concejo y los trabajadores lanzan un cese de actividades en reclamo de recomposición salarial en un contexto económico cada vez más asfixiante.
La crisis política en Villa Gesell escaló a un nuevo nivel tras el rechazo del Presupuesto 2026, que no solo dejó al municipio sin su principal herramienta de gestión, sino que además desató un conflicto sindical inmediato. El Sindicato de Trabajadores Municipales anunció un cese de actividades con movilización, en un contexto marcado por violencia en el Concejo Deliberante y una parálisis institucional cada vez más evidente.
La sesión extraordinaria terminó en escándalo: agresiones a concejales, desborde dentro y fuera del recinto y una votación que terminó por sepultar el proyecto enviado por el intendente Gustavo Barrera. Sin consensos políticos y con acusaciones cruzadas, el debate legislativo quedó trunco, exponiendo una fragilidad institucional alarmante.
Desde la oposición justificaron el rechazo al calificar el presupuesto como “invotable” y cuestionaron con dureza el aumento de tasas y módulos. Sin embargo, el oficialismo y el gremio municipal advierten que la caída del proyecto impacta de lleno en los trabajadores, al bloquear cualquier posibilidad de recomposición salarial en un escenario inflacionario crítico.
En medio del escándalo, los bloques opositores (Alianza La Libertad Avanza, PRO Villa Gesell, La Libertad Avanza, Somos UCR y Consolidación Argentina–UVG) endurecieron su postura y emitieron un comunicado conjunto en el que expresaron su “más enérgico repudio a los gravísimos hechos de violencia ocurridos en el Honorable Concejo Deliberante”. La declaración no solo condena lo sucedido, sino que también profundiza la confrontación política en un escenario ya marcado por la falta de acuerdos.
El Sindicato de Trabajadores Municipales fue directo: acusó a los bloques opositores de convertir a los empleados en “rehenes de disputas partidarias” y convocó a un cese de actividades desde las 10 del martes 5 de mayo. La medida incluirá movilización y busca presionar por una solución urgente que permita destrabar la negociación salarial.
En paralelo, el intendente Barrera advirtió que la falta de presupuesto ya genera consecuencias concretas: servicios en riesgo, talleres paralizados, caída de ingresos y dificultades crecientes para sostener áreas sensibles. El cuadro se agrava con la pérdida de fondos por coparticipación y el retiro de programas nacionales, lo que profundiza el ajuste de hecho que atraviesa el municipio.
Con un Concejo fracturado, violencia política en aumento y ahora un conflicto gremial en marcha, Villa Gesell enfrenta una crisis que dejó de ser solo económica. La falta de acuerdos básicos y la escalada de tensión configuran un escenario donde la gobernabilidad está seriamente comprometida.
En esta línea, La Libertad Avanza de la Quinta sección denunció hechos de violencia e intimidación durante la sesión del Concejo Deliberante de Villa Gesell en la que se trataba el Presupuesto 2026, al que se opusieron por considerar que implica subas de tasas.
Según el espacio, personas vinculadas al intendente irrumpieron en el recinto y agredieron a concejales opositores, algunos de los cuales debieron ser asistidos y retirados en ambulancia.
El bloque calificó lo ocurrido como de “gravedad institucional” y reclamó garantías para el funcionamiento democrático sin violencia.
Los senadores bonaerenses del PRO también lanzaron un comunicado sobre el escándalo. Bajo el título “Violencia en el Concejo de Villa Gesell: la democracia no se aprieta”, subrayaron que “lo sucedido no puede ser relativizado ni naturalizado” y que “la irrupción de grupos que actúan bajo lógicas de presión, con prácticas que remiten a las de una ‘barra brava’, representa un ataque directo al funcionamiento democrático y a la convivencia política”.
“Las instituciones no pueden ser rehenes de la intimidación. El Concejo Deliberante es el ámbito donde se expresan las distintas voces de la comunidad, y cualquier intento de silenciar o condicionar a sus integrantes constituye un hecho de extrema gravedad”, manifestaron los legisladores proístas.
El Foro de Intendentes Radicales también repudió los hechos ocurridos en Villa Gesell. En un comunicado, los alcaldes de la UCR consideraron que el incidente fue “un ataque directo al corazón de la democracia” y que constituye “una práctica absolutamente inadmisible”.
El Foro instó al Ejecutivo geselino a “garantizar la seguridad física de los ediles y el normal funcionamiento de las instituciones, recordando que la discrepancia política debe resolverse siempre por las vías institucionales y jamás a través de la violencia”.