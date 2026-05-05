Piña va, piña viene: Villa Gesell, un hervidero y sin presupuesto

Comunicado oficial Villa Gesell. pic.twitter.com/0zIlkbOosq — La Libertad Avanza PBA 5TA (@llaPba5tasecc) May 5, 2026

irrupción de grupos que actúan bajo lógicas de presión, con prácticas que remiten a las de una ‘barra brava’, representa un ataque directo al funcionamiento democrático y a la convivencia política

as instituciones no pueden ser rehenes de la intimidación. El Concejo Deliberante es el ámbito donde se expresan las distintas voces de la comunidad, y cualquier intento de silenciar o condicionar a sus integrantes constituye un hecho de extrema gravedad