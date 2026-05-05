5 de mayo de 2026
LA TECLA MAR DEL PLATA
La radiografía del trabajo en "La Feliz"
La desocupación en la región llegó al 9,5% y la subocupación sigue creciendo. Pymes cierran y el empleo informal avanza. Desde el Ejecutivo destacan inversiones que generan empleo.
Mar del Plata cerró el 2025 con señales de alarma que ya no se limitan a un trimestre puntual. Tras dos años de gestión de Javier Milei, las políticas económicas y laborales se sienten con fuerza, desnudando una crisis que el último informe del Mercado del Trabajo del INDEC y el relevamiento de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP) exponen con crudeza. La desocupación local alcanzó el 9,5%, equivalente a 33.000 personas sin traba jo, situando al distrito en el primer lugar del ranking de desempleo nacional, puesto compartido con el Gran Buenos Aires, La Plata y Rio Gallegos.
Según el Grupo de Estudios del Trabajo de la UNMdP, la tasa de actividad se ubicó en el 52,1% y la de empleo en el 47,2%. Sin embargo, ese incremento no implicó una mejora real: aumentó la subocupación al 12,2% y la presión general trepó al 21,3%. El dato inquietante es que el crecimiento del empleo estuvo traccionado por ocupaciones informales. La calidad del empleo es el eje crítico. El deterioro se refleja en que el empleo en firmas de cinco o más trabajadores acumula 17 meses consecutivos de caída, una tendencia que se arrastra desde 2025. Desde marzo de ese año comenzó una destrucción de empleo registrado que no se detiene, con aumento de despidos sin causa y contratos temporarios como "mecanismo compensatorio".
Desde la Asamblea de Pequeñas y Medianas Empresas (APYME), Gustavo Casciotti, señaló: “Consideramos que el sector pyme está en emergencia. Desde noviembre de 2023 han desaparecido más de 24.000 empresas. Esto no es relato, es dato oficial. Es una tragedia que atraviesa a todos los rubros: comercio, construcción e industria”. “Las políticas actuales están reñidas con el merca do interno. Hoy poquitos sectores crecen y el grueso cae. Los sectores que crecen generan solo el 9% del empleo, mientras que los que están en rojo responden por más del 45%. Ahí entendemos por qué las familias se endeudan. Muchos empresarios se convierten en importadores para salvarse, pero en el medio quedan cientos de trabajadores sin empleo que son consumidores”, remarcó.
En esa línea, en el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, la lectura es lapidaria: “Más allá de lo que dice el INDEC, la realidad es que aumentó la precarización, el pluriempleo y la pérdida permanente por goteo de los empleos formales”. “Los sectores más dinámicos están parados; si bien la pesca muestra mejoras, la realidad es que solo crecieron las capturas pero se exporta sin procesar y en tierra la actividad está frenada. El sector turístico, la gastronomía y el comercio están muy golpeados tras una temporada baja. Además, la industria naval está parada por la entrada de buques usados de más de 30 años en detrimento de los astille ros locales. Mientras tanto, aumenta el trabajo de delivery, Uber y servicios similares”, agregaron.
En contraste, desde el Parque Industrial General Savio ofrecieron una visión distinta. Al ser consultados sobre si cerraron empresas, señalaron: “Por el contra rio, hay muchas empresas radicándose y ampliando sus fábricas”. Respecto a las causas, explicaron que “no tiene relación directa con esos temas coyunturales. Si mejoran las condiciones generales contribuyen, pero el Parque Industrial, bajo cualquier gobierno de turno en las últimas décadas, tuvo un crecimiento sostenido. En algunos años menos y en otros más, pero no tuvimos años negativos. Esto fue posible por la gran visión y compromiso de los empresarios marplatenses”.
Desde la CGT local, la postura es de confrontación: “Las políticas nacionales han profundizado un modelo de ajuste que quita derechos. El cierre de pymes configura un escenario de fuerte deterioro. Resulta preocupante el avance de una reforma laboral regresiva que pretende flexibilizar condiciones. Esto genera las condiciones para fomentar esa esclavitud de la que Francisco hablaba”.
Mientras, el secretario de Desarrollo Local, Guillermo Volponi, defendió la gestión municipal: “La desocupación nos ocupa, pero está vinculada al con texto nacional. Con Guillermo Montenegro recuperamos la con fianza para que el privado invierta”. “En construcción, se aprobaron más de 2 millones de metros cuadrados entre 2021 y 2025 porque el intendente generó las condiciones. En el primer trimestre de 2026 se aprobaron 149.296 m², manteniendo el ritmo pese a la incertidumbre. El rol del Estado es facilitar el proceso para que el privado cree empleo genuino”, sumó.
La radiografía de Mar del Plata muestra así una ciudad en tensión, donde la expansión de su Parque Industrial y las obras privadas conviven con el informe del Indec que revela una caída generalizada en todas las ramas de actividad y un aumento preocupante de la informalidad laboral y de la desocupación en la ciudad.