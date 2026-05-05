Volver | La Tecla Buenos Aires 5 de mayo de 2026 LA TECLA MAR DEL PLATA

La radiografía del trabajo en "La Feliz"

La desocupación en la región llegó al 9,5% y la subocupación sigue creciendo. Pymes cierran y el empleo informal avanza. Desde el Ejecutivo destacan inversiones que generan empleo.

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