Volver | La Tecla Buenos Aires 4 de mayo de 2026 MAXIMA TENSIóN

Escándalo en el HCD de Villa Gesell: agresiones, sesión caída y presupuesto rechazado

El Concejo no logró tratar el proyecto en medio de un clima caótico. Desde la oposición lo tildaron de “invotable” y denunciaron subas de tasas superiores al 100%.

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