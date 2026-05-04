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4 de mayo de 2026
OPERATORIA

Millonaria licitación para videovigilancia en el Puerto de La Plata

Se aprobó el pliego para el llamado a licitación del servicio de vigilancia y seguridad privada, un componente sensible en la operatoria portuaria

Millonaria licitación para videovigilancia en el Puerto de La Plata
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La noticia es un llamado a licitación pública para el servicio de vigilancia y seguridad privada con un presupuesto que asciende a los $1.275.456.000. Lo que en papel parece una licitación técnica más, en la práctica abre una fuerte disputa por el control operativo del servicio.

La convocatoria, actualmente en curso, pone en juego un contrato clave en uno de los nodos logísticos más sensibles de la provincia de Buenos Aires, lo que eleva el interés de empresas con experiencia tanto en seguridad como en servicios integrales.

Según información a la que accedió Desconfiados, a la licitación se presentaron las siguientes empresas: Murata S.A., Ronin Group Austral S.A., Cooperativa de Trabajo Solucionar Ltda., Mac Servicios Empresarios S.R.L., Urban Solutions Seguridad S.A.L., Ezer Seguridad Privada S.A. e Impacto Protections S.R.L., configurando un escenario competitivo con perfiles diversos dentro del rubro.

Uno de los puntos centrales en este tipo de licitaciones es el conocimiento previo del terreno y de la operatoria, un factor que suele inclinar la balanza en la evaluación de las ofertas, especialmente cuando está en juego la continuidad de sistemas de monitoreo y control ya implementados.

De todos modos, según confirmaron fuentes del Puerto La Plata al equipo de "Desconfiados", la licitación aún no fue adjudicada y el expediente permanece bajo análisis de la comisión evaluadora, por lo que el resultado final sigue abierto.

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