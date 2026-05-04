4 de mayo de 2026
ARMADOS, ROSCA Y MAS
Reunión clave de Kicillof con los Moyano por el armado político y sindical
Apuntan a consolidar el MDF Trabajo y evaluar el escenario económico de cara a los próximos años.
El gobernador bonaerense Axel Kicillof mantuvo una reunión con el líder camionero Hugo Moyano, junto a Hugo Moyano (hijo), Jerónimo Moyano y Octavio Argüello, en un encuentro que también contó con la participación del ministro de Trabajo bonaerense Walter Correa.
Según trascendió, la reunión se inscribe en la serie de contactos habituales entre el mandatario y el sector sindical, pero con foco en el avance del armado del MDF Trabajo, una de las patas que el oficialismo busca consolidar dentro de su estructura política. En ese marco, se trabaja en un próximo lanzamiento formal, en línea con experiencias similares en áreas como Educación y Salud.
Durante el encuentro también se abordó la agenda política inmediata, incluida la participación prevista para este viernes en la provincia de Córdoba, donde se realizará un congreso sindical con presencia de dirigentes del espacio. Allí se espera la participación de referentes cercanos al oficialismo bonaerense, en un intento por ampliar la base territorial del armado.
Además, los dirigentes analizaron la coyuntura económica y política nacional, atravesada por la crisis, y debatieron las perspectivas del espacio de cara al escenario electoral de 2027. El MDF aparece como una de las herramientas que el kicillofismo busca fortalecer para proyectarse en ese horizonte.
En paralelo, la actividad política continuará este martes con una reunión prevista entre Emilio Monzó y el intendente de La Plata, Julio Alak, pautada para las 13, en medio de un escenario de reconfiguración de alianzas.