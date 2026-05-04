4 de mayo de 2026
CUESTION DE PRECIOS
Un municipio dio a conocer su IPC y marca el termómentro de la medición nacional
El relevamiento mostró una desaceleración en abril, pero con subas sostenidas en rubros clave que anticipan un impacto persistente en el costo de vida a nivel país.
La inflación de abril mostró una leve desaceleración, pero lejos de representar un alivio concreto para los hogares. Según el Centro Regional de Estudios Económicos de Bahía Blanca (CREEBBA), el índice de precios se ubicó en 2,6%, por debajo del 2,9% registrado en marzo. Sin embargo, la baja resulta marginal frente a una dinámica de aumentos que sigue impactando con fuerza en rubros esenciales.
Con este dato, el primer trimestre de 2026 acumuló un alza del 11,1%, mientras que la inflación interanual alcanzó el 30,8%. Aunque los números reflejan una tendencia descendente en términos estadísticos, el ritmo sigue siendo elevado en relación con los ingresos, lo que mantiene la presión sobre el poder adquisitivo.
El principal motor de los aumentos en abril fue el rubro Transporte y comunicaciones, que trepó 4,4%. La suba estuvo impulsada principalmente por el fuerte incremento en combustibles y lubricantes, que alcanzaron el 10,5%, generando además un “efecto arrastre” sobre el resto de los precios. A esto se sumaron aumentos en seguros, estacionamientos y servicios vinculados.
En segundo lugar, Educación registró un alza del 3,8%, con subas destacadas en educación formal y servicios complementarios. Por su parte, Salud avanzó 3,1%, empujada por incrementos en servicios médicos, prepagas y medicamentos, consolidando una tendencia que viene golpeando de manera sostenida a los sectores medios.
El capítulo Vivienda también se ubicó por encima del promedio general, con una variación del 2,7%. Allí incidieron especialmente los aumentos en tarifas de servicios públicos como gas, electricidad y servicios sanitarios, además de los ajustes en alquileres y costos de construcción, que continúan en niveles elevados.
En paralelo, las principales consultoras privadas y el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central coinciden en ubicar la inflación de abril en un rango similar, entre el 2,4% y el 2,8%. Aunque el consenso confirma la desaceleración respecto al 3,4% de marzo, el escenario sigue lejos de una estabilización: la baja es gradual, pero los aumentos en sectores clave impiden que el alivio llegue al día a día.