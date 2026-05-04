4 de mayo de 2026
ANÁLISIS
En medio de ganadores y perdedores, en La Cámpora hay enojo por una comisión clave
El decreto que distribuye sillas entre oficialismo y oposición posiciona a quienes presidirían cada mesa, pero desde el kirchnerismo advierten que las autoridades se votan cuando se constituyen las comisiones. Están molestos porque entienden que les quieren sacar Asuntos Constitucionales, que iría para el massismo, y pretenden que González Santalla siga en esa estratégica silla. Lo que insinúa el decreto y lo que dicen los K y la clave de Legislación General
Después de arduas discusiones, que de todos modos no se terminaron de zanjar porque queda pendiente la resolución de la Comisión de Reforma Política, y porque sigue el debate por las presidencias, la vicegobernadora Verónica Magario firmó el decreto que establece la composición de las comisiones de trabajo en el Senado de la provincia de Buenos Aires. No obstante, sigue abierto el debate y hay enojo en La Cámpora porque perdió la presidencia de Asuntos Constitucionales y Acuerdos. Lejos de la paz, la interna se reaviva con la intensidad de un huracán.
A priori, la distribución de las mesas de trabajo aparece como salomónica entre el cristinismo, el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) y el Frente Renovador (FR), quedándose cada uno de ellos con una de las tres principales comisiones, pero parece que el reparto no ha dejado conformes a todos. Desde La Cámproa aclaran que el decreto de Magario “sólo dice quiénes integran las comisiones, pero no quiénes las presiden, porque eso se decide cuando se conforma cada una de las comisiones”. Le endilgan a ñla vicegobernadora una intencionalidad de hacer una jugada a doble banda para perjudicar tanto a La Cámpora como al Frente Renovador
Es verdad que las presidencias se votan en el momento de la conformación, pero no menos cierto es que quienes aparecen primero en el listado son los presidentes consensuados de antemano. De lo contrario, se dificultarían muchos los acuerdos y compromisos con la oposición. Si no hubiera un consenso previo sería casi imposible cerrar. Por ejemplo, sin ese acuerdo antes de la salida del decreto, el oficialismo podría ejercer la mayoría que tiene en prácticamente todas las comisiones y quedarse con casi todas las presidencias. Por eso se cierra antes y se estila que quien está primero en el listado del decreto será el presidente.
Con ese criterio histórico es que analizamos a continuación la composición de las nuevas comisiones en la Cámara alta. Sin dejar de lado el enojo de La Cámpora porque se pretende correr de la estratégica comisión de Asuntos Constitucionales a Emmanuel González Santalla, alfil de Máximo Kirchner, para poner en su silla a Malena Galmarini.
Si la presidencia de su esposa se concreta, Sergio Massa es uno de los grandes ganadores. La comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos es, sin dudas, la más importante de la Legislatura, por la que deben pasar sí o sí los pliegos para elegir jueces, miembros del Ministerio Público y la que deberá aprobar los magistrados de la Corte que Axel Kicillof se comprometió a enviar y el máximo tribunal presiona con el fin de completar el cuerpo al que le faltan cuatro miembros.
Entre las muchas cosas que le interesan a Massa siempre una prioridad es tener incidencia en la conformación de los cuerpos judiciales. En este caso, el FR se quedaría con la silla que hasta ahora tenía González Santalla, quien de todos modos está dentro de la comisión. De los 15 miembros, 8 son de oficialismo y 7 de la oposición, entre los que se encuentra Sergio Vargas, presidente del bloque Unión y Libertad, aliado del oficialismo y muy cercano al massismo.
“Malena no va a agarrar esa comisión. Ella estaba en Legislación General y en el bloque (Sergio) Berni propuso que Malena se quede con Legislación General, pero Magario se la sacó y ni siquiera la puso como miembro porque se quiere quedar con esa comisión. Es la vicegobernadora la que le quiere sacar a Massa Legislación General”, advirtió a La Tecla una fuente K. Además, sostuvo que ellos mantiene una buena relación con Massa y afirman que se quedarán con la presidencia de Asuntos Constitucionales
Por ahora, de acuerdo al orden del decreto, González Santalla está anotado para ocupar la presidencia de otra comisión clave: Presupuesto e Impuestos, desde hace años comandada por el oficialista, pero independiente, Marcelo Feliú. También con 15 integrantes, el bloque de Fuerza Patria repite la mayoría de la comisión anterior con 8 miembros frente a 7 de la oposición. De modo que La Cámpora controlaría una mesa de trabajo clave en las negociaciones con el Ejecutivo de cara al presupuesto del año que viene. Pero entre una y otra está comprobado que prefiere quedarse por aquella que tiene enorme injerencia en la Justicia y no en la de los números un tanto ficticio de los presupuestos.
En la Cámpora dicen que Presupuesto será, dentro de las importantes, la comisión que quedará comandada por el MDF, pero la intención de la presidencia del Senado es que quede al mando de la Comisión de Legislación General, que sería presidida por el exintendente de Alberti, Germán Lago, en reemplazo de Gustavo Soos, con mandato cumplido. Con 11 miembros, el oficialismo se aseguró la mayoría con 6 sillas.
“Presupuesto el MDF, Legislación para Massa y Asuntos Constitucionales para el kirchnerismo fue la propuesta de Berni y magario se quiere quedar con legislación General, la borró a Malena de la comisión y puso todos del MDF”, aguijonean desde la Orga.
Vale aclarar que la vicegobernadora había adelantado la semana pasada que si las comisiones no llegaban consensuadas iba a sacarlas por decreto. Aparentemente ese decreto no llegó e incluso Magario esperó hasta hoy y no lo sacó, como estaba previsto inicialmente, el último día de abril.
El espacio que lidera Axel Kicillof pretende la Comisión de Reforma Política y Régimen Electoral, a la que aspiran tanto los otros tres espacios internos como los libertarios. Esa lucha está en pleno desarrollo, y de las 25 comisiones es la única sin definirse. El año pasado era presidida por la radical Nerina Neumann, y es probable que la UCR pierda ese lugar.
Fuera de este embrollo no resuelto, la Comisión de Seguridad, que en el período anterior había sido liderada por Joaquín De la Torre (Derecha Popular) ahora quedó en manos de Sergio Berni, exministro de Seguridad de la Provincia y actual presidente de la bancada de Fuerza Patria, que además tendrá el acompañamiento de otras 5 manos del oficialismo frente a 5 de la oposición. En la renovación anterior hubo una disputa muy grande por esta comisión y Berni resignó la presidencia, que quedó en manos del exministro de Vidal.
Fuerza Patria se quedó, además, con la presidencia de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Técnica, que en el ejercicio anterior tenía el PRO, con Aldana Ahumada, y ahora pasó a manos de Laura Clark, docente y dirigente de Nuevo Encuentro. También el oficialismo tiene la mayoría, con 7 de los 13 miembros.
Otra de las recuperadas es Transporte, Puertos e Intereses Marítimos, que desde ahora es comandada por el exintendente de Bolívar, Marcos Pisano, y hasta diciembre estaba a cargo de Marcelo Leguizamón (Hechos). Fuerza Patria, además, tiene la mayoría, con 5 legisladores entre 9 lugares.
También la Comisión de Niñez, Adolescencia y Familia pasó de la oposición al oficialismo. La presidencia que ocupaba Yamila Alonso (mandato cumplido) del PRO, es ahora ejercida por Roxana Alejandra López, de La Cámpora. Pero con una particularidad: son 6 de la oposición y 5 de Fuerza Patria en el grupo.
Libertad de Expresión, que hasta diciembre estuvo liderada por la radical Eugenia Gil (mandato vencido) ahora queda en manos del oficialismo y estará a cargo de Sabrina Bastida, alineada al intendente de La Plata, Julio Alak. También es una comisión con mayoría oficialista.
El peronismo se volvió a quedar con la presidencia de Salud Pública (además de la mayoría), donde le sindicalista alineado al MDF, Pedro Borgini, quedó en el lugar que hasta diciembre ocupaba Eduardo Bucca.
Derechos Humanos y Garantías no cambió de bloque pero sí de espacio interno. La nueva presidenta es Amira Curi, de La Cámpora, y reemplaza en ese lugar a Ayelén Durán, del Movimiento Derecho al Futuro. Fuerza Patria mantiene la mayoría con 5 integrantes sobre 9.
Caso similar es el de la Comisión de Hacienda, hasta diciembre liderada por Pedro Borghini y desde esta renovación por Federico Fagioli, quien responde a Juan Grabois. Con mayoría oficialista por 4 a 3.
La kirchnerista María Rosa Martínez mantiene la presidencia de la Comisión de Trabajo y Legislación Social, que con 9 miembros 5 son del oficialismo. También sigue como titular de la Comisión de Relaciones Internacionales, Comercio Exterior y Mercosur el lomense Adrián Santarelli, alineado a los intendentes del PJ. De 11 asientos que hay en la comisión, 7 quedaron para el oficialismo.
Además, hay fuerte desilusión en los referentes y actores del MDF de la Quinta Sección, al ver que el senador de Axel, Jorge Paredi, no preside ninguna comisión. Precisamente la de Deportes, un área de vasta trayectoria para “Pitingo”, quien fue conductor del básquet de Boca Juniors y cuenta en su haber con la creación de polideportivos, playones y natatorios por todo Mar Chiquita, quedó en manos de un legislador libertario de la primera sección.
LA OPOSICIÓN
Mientras resta definirse Reforma Política, de las 25 comisiones asignadas, el oficialismo presidirá 13. Las otras 12 se reparten entre las bancadas opositoras: 6 para La Libertad Avanza, 2 para el PRO, 2 para Hechos – UCR Identidad y 2 para Unión y Libertad. Respecto a la composición hasta diciembre, el oficialismo gana una presidencia, que resigna la oposición, algo lógico si se tiene en cuenta que ahora el bloque de Fuerza Patria tiene mayoría propia en el recinto. Podría ganar dos si se queda con Reforma Política.
El que más terreno obtiene es el bloque de La Libertad Avanza, que de no tener nada pasa a 6 presidencias, ganadas a partir de ser la principal bancada opositora. También el nuevo bloque Hechos obtiene 2 comisiones, mientras que Unión y Libertad Conserva las 2 que ostentaba. Pierden el PRO, que de tener 6 se queda sólo con 2 (una era de Subiza que ahora está en el bloque Hechos) y la UCR, que de 5 se quedaría sólo con la de Quintana (que también están en Hechos) si es que no Neumann no consigue permanecer en la presidencia de Reforma. La que resta es la que perdió Derecha Poular, ya sin representación en la Cámara alta.
La Comisión de Organización Territorial y Vivienda desde ahora es presidida por Alex Campbell, del PRO, cuando en el ejercicio anterior estaba encabezada primeramente por el oficialista Luis Vivona (terminó su mandato) y luego por el libertario Carlos Curestis. De todos modos, Fuerza Patria tiene 4 manos sobre 3 de la oposición.
Campbell presidía la Comisión de Deportes, que desde ahora queda al mando de Luciano Olivera, de La Libertad Avanza. Como en el resto, el oficialismo tiene mayoría, con 4 sillas de un total de 7.
También los libertarios ganaron un puesto con la presidencia de Asuntos Agrarios y Pesca para Gonzalo Cabezas. El lugar fue ocupado en la gestión anterior por el radical Alejandro Cellillo, cuyo mandato terminó en diciembre. Es una de las pocas en la que la oposición ostenta mayoría con 5 integrantes de 9 que conforman la mesa.
Una de las presidencias que perdió el oficialismo es la de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que comandaba el senador mandato cumplido Walter Torchio y desde ahora será encabezada por María Emilia Subiza, del bloque Hechos – UCR Identidad; aunque con mayoría de 6 senadores de Fuerza Patria sobre 5 de distintas bancadas opositoras.
Subiza, que por entonces testaba en el PRO, presidió hasta diciembre Asuntos Municipales, Descentralización y Fortalecimiento Institucional, una comisión importante, de 13 integrantes, que desde ahora queda en manos de Diego Valenzuela, quien regresará en la próxima sesión a su banca en el bloque de La Libertad Avanza. La comisión, no obstante, tiene 7 senadores de Fuerza Patria.
La Libertad Avanza también se quedó con la Comisión de Comercio Interior, Pequeña y mediana Empresa, que presidirá Analía Balaudo en reemplazo de Ariel Martínez Bordaisco, senador radical cuyo mandato caducó el año pasado. De todos modos, con 5 miembros sobre 9 integrantes, el oficialismo conserva la mayoría.
La Comisión de Usuarios y Consumidores ahora pasó a llamarse Defensa de las Personas Usuarias y Consumidoras, y es una que pasó del oficialismo a la oposición. Estaba presidida hasta diciembre por Gabriela Demaría y en esta nueva etapa quedó a cargo de Florencia Arietto (La Libertad Avanza), pero con la mayoría en favor de Fuerza Patria por 4 a 3.
Otra que pasó de manos peronistas a libertarias es la Comisión de Prevención de las Adicciones, que será comandada por María Cecilia Matínez, tras la gestión hasta diciembre de María Elena Defunchio (mandato cumplido), pero donde el oficialismo conserva la mayoría.
El PRO, por su parte, continúa con la cabecera de la mesa en la Comisión de Modernización del Estado, Participación Ciudadana e Innovación Tecnológica, que seguirá en manos de Juan Manuel Rico Zini, pero con mayoría de Fuerza Patria.
La radical fernandista Natalia Quintana (bloque Hechos – UCR Identidad) quedará al frente de la Comisión de Igualdad Real de Trato y Oportunidades, una de las más grandes, con 15 integrantes y donde Fuerza Patria tendrá 7 lugares. Quintana reemplaza a Lorena Mandagarán, del GEN, quien culminó su mandato en diciembre.
Carlos Kikuchi, del bloque aliado Unión y Libertad quedó al frente de Obras y Servicios Públicos, donde el oficialismo igual mantiene la mayoría de 6 miembros sobre 11. La comandancia de la comisión cambia de manos, pero no de bloque, ya que estaba presidida por Silvana Ventura, también de Unión y Libertad. De todos modos, accedió a una mayoría que no tenía en la conformación anterior.
El bloque también conserva la presidencia de Industria y Minería, que sigue al mando de Sergio Vargas y con una fuerte mayoría de Fuerza Patria, que tiene 6 de los 9 miembros.