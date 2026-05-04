Volver | La Tecla Buenos Aires 4 de mayo de 2026 ANÁLISIS

Por Hernán Sánchez

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En medio de ganadores y perdedores, en La Cámpora hay enojo por una comisión clave

El decreto que distribuye sillas entre oficialismo y oposición posiciona a quienes presidirían cada mesa, pero desde el kirchnerismo advierten que las autoridades se votan cuando se constituyen las comisiones. Están molestos porque entienden que les quieren sacar Asuntos Constitucionales, que iría para el massismo, y pretenden que González Santalla siga en esa estratégica silla. Lo que insinúa el decreto y lo que dicen los K y la clave de Legislación General

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