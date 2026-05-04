Volver | La Tecla Buenos Aires 4 de mayo de 2026 LEGISLATURA

Acá están, estos son: los integrantes de las comisiones en el Senado bonaerense

La Cámara Alta decretó los miembros de casi todas las comisiones, con excepción a la de Reforma Política que sigue en discusión. Las distintas tribus del peronismo se repartieron las más importantes

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