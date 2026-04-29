29 de abril de 2026
BAJO LA LUPA
Entre evasivas y causas judiciales, Adorni enfrenta su primer informe
El documento de 1936 páginas evita definiciones sobre su patrimonio, viajes y vínculos cuestionados, y anticipa una exposición marcada por la tensión política, donde la oposición buscará forzar explicaciones que el jefe de Gabinete derivó a la Justicia o a información reservada.
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presentará este miércoles su primer informe de gestión ante el Congreso en un clima atravesado por cuestionamientos sobre su patrimonio y causas judiciales en curso. La exposición, que contará con un fuerte respaldo político -incluida la presencia de Javier Milei y Karina Milei-, llega precedida por un documento de 1936 páginas que evita definiciones clave y anticipa un paso por el recinto con más evasivas que precisiones.
En el informe escrito, Adorni esquivó dar detalles sobre bienes cuestionados, como un inmueble en el country Indio Cuá y un departamento en Caballito, y derivó la información a anexos “reservados” de su declaración jurada. Esa estrategia le permitió evitar explicar el origen de los fondos y la composición de su patrimonio, bajo el argumento de que los datos están bajo análisis judicial. La misma lógica aplicó para otras preguntas sensibles: ante consultas sobre viajes, financiamiento y posibles conflictos de interés, el funcionario optó por respuestas generales o directamente por el silencio.
Uno de los puntos más controvertidos gira en torno a su viaje a Punta del Este en 2026, realizado en un avión privado. El jefe de Gabinete no aclaró quién pagó el traslado, pese a contradicciones entre su versión y la declaración del piloto ante la Justicia. En paralelo, también rechazó vínculos contractuales con empresarios señalados y evitó profundizar sobre la causa de la criptomoneda $LIBRA, al sostener que se trata de un expediente en trámite y cuestionar la validez de información surgida de filtraciones periodísticas.
El informe repite ese esquema en otros temas sensibles, como las denuncias de fraude en la Agencia Nacional de Discapacidad, donde se limitó a señalar que los casos están judicializados. Incluso utilizó un argumento institucional para acotar respuestas, al sostener que hechos ocurridos durante su etapa como vocero presidencial no deben ser abordados en su rol actual. El resultado es un documento extenso pero con zonas opacas, donde las definiciones políticas conviven con vacíos informativos en los puntos más delicados.
Pese a ese enfoque, desde el Gobierno destacaron el volumen del informe y su cobertura temática, con eje en economía, salud, seguridad y políticas sociales, mientras minimizan el peso de las preguntas sobre cuestiones personales y judiciales. Sin embargo, la presentación de Adorni en el Congreso se perfila como un nuevo foco de tensión política, donde la oposición buscará forzar explicaciones que hasta ahora el funcionario evitó dar por escrito.