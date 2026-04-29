Volver | La Tecla Nacionales 29 de abril de 2026 BAJO LA LUPA

Entre evasivas y causas judiciales, Adorni enfrenta su primer informe

El documento de 1936 páginas evita definiciones sobre su patrimonio, viajes y vínculos cuestionados, y anticipa una exposición marcada por la tensión política, donde la oposición buscará forzar explicaciones que el jefe de Gabinete derivó a la Justicia o a información reservada.

Compartir