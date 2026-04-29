La ANMAT prohibió un bótox y un medicamento para bajar de peso

La ANMAT prohibió este miércoles dos productos de alto riesgo sanitario: un bótox no autorizado y un medicamento para bajar de peso que contiene tirzepatida. Las medidas fueron publicadas en el Boletín Oficial y ordenan el retiro inmediato de todo el territorio nacional.



Se trata de la Toxina Botulínica ISRADERM, destinada a tratamientos estéticos para arrugas y rejuvenecimiento facial, y del inyectable Lipoless 2,5 mg con Tirzepatida, que se promociona para tratar obesidad, sobrepeso y diabetes tipo 2. Ambos carecen de registro sanitario en Argentina y se comercializaban de forma irregular, principalmente a través de redes sociales y plataformas digitales.



La ANMAT aclaró que los productos originales de toxina botulínica como Botox sí están autorizados, pero sólo pueden ser adquiridos en farmacias habilitadas bajo prescripción médica estricta. En el caso del medicamento para bajar de peso, fue fabricado por el laboratorio paraguayo Éticos y se vendía sin los controles requeridos.



Las resoluciones disponen la prohibición total de uso, comercialización y distribución de ambos productos, su retiro inmediato del mercado y la apertura de sumarios administrativos. Además, se advierte que el uso de estos productos sin registro sanitario representa un grave peligro para la salud, ya que no cumplen con los controles de calidad, eficacia ni seguridad exigidos.



La autoridad sanitaria exhorta a la población a no adquirir ni utilizar estos productos y a consultar siempre con profesionales habilitados antes de realizar cualquier tratamiento estético o médico con medicamentos inyectables.