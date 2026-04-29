Volver | La Tecla Buenos Aires 29 de abril de 2026 FOJA CERO

“Revisión técnica”: Provincia le baja el pulgar a una obra millonaria en distrito libertario

El Gobierno bonaerense anuló una licitación por más de $1.850 millones en Tres de Febrero, distrito conducido por La Libertad Avanza. Argumentó “revisión técnica”, pero la decisión impacta en una obra clave y abre interrogantes sobre criterios políticos en la asignación de inversiones públicas.

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