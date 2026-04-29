29 de abril de 2026
DEGRADACION SOCIAL
El ajuste sobre PBA: la críticas internas a Kicillof y el mensaje desde la Legislatura
Los recortes sobre políticas sociales en medio del hundimiento de la economía tienen un efecto devastador en la Provincia. En La Cámpora ponen el ojo en que la gestión de Axel Kicillof debe generar herramientas para sostener políticas sociales.
En La Cámpora dejaron en claro su postura ante la grave situación económica donde responsabilizan al presidente, Javier Mileil, pero también ponen el ojo en que la gestión de Axel Kicillof debe generar herramientas para sostener políticas sociales básicas como la alimentación. Por ese motivo, también acompañan el proyecto que presentó el senador, Mario ishii, para declarar la emergencia alimentaria y que generó polémica en el peronismo.
Desde el kirchnerismo sostienen que principalmente “tenemos que pelear por los fondos que Nación le debe a la Provincia” y remarcaron: “Pero entendemos que hay otras prioridades en la asignación de fondos provinciales que las que está teniendo el gobierno. Es inentendible que un gobierno peronista lo primero que recorte sea los alimentos en una situación de crisis”.
En La Cámpora sostienen que hacen el planteo público “porque tampoco hay un ámbito en el que expliquen por qué lo están haciendo, ni institucional y político. El ministro Larroque dijo que aumentaba el SAE un 30% y en realidad es una actualización del valor que desde noviembre del año pasado no tenía. Además, dijo que duplicaron el envío de alimentos a municipios, pero en enero lo habían cortado a la mitad”.
El jefe del bloque de diputados de Fuerza Patria, Facundo Tignanelli, dejó declaraciones que agitaron el avispero en el peronismo en una actividad en la que se discutía sobre los recortes de programas sociales nacionales. El legislador camporista expresó que “cortar o no poder seguir llevando adelante un programa como el Mesa Bonaerense es una medida que va a pegar de lleno en la provincia de Buenos Aires y que es imposible llevarlo adelante si no tenemos fondos que permitan hacerlo”.
Luego, en la misma línea fue Mario Ishii al defender el proyecto que presentó y mandó un claro mensaje al gobernador, Axel Kicillof. "No me interesa la política ni de Milei ni de Kicillof, yo soy kirchnerista y trabajo de senador para defender a la gente. No trabajo para nadie, no soy empleado ni escribanía de ningún gobierno", sostuvo el exintendente de José C. Paz que también es el vicepresidente del Senado bonaerense que preside Verónica Magario.