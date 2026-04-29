Volver | La Tecla Buenos Aires 29 de abril de 2026 DEGRADACION SOCIAL

El ajuste sobre PBA: la críticas internas a Kicillof y el mensaje desde la Legislatura

Los recortes sobre políticas sociales en medio del hundimiento de la economía tienen un efecto devastador en la Provincia. En La Cámpora ponen el ojo en que la gestión de Axel Kicillof debe generar herramientas para sostener políticas sociales.

Compartir