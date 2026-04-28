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28 de abril de 2026
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¿Pato Mussi candidato en Berazategui? Granados lo recibió y lo “lanzó”

El intendente de Ezeiza y el exintendente de Berazategui mantuvieron un encuentro. En las redes, Granados lo anotó para el “futuro” del distrito.

¿Pato Mussi candidato en Berazategui? Granados lo recibió y lo “lanzó”
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En Berazategui nadie necesita que le expliquen lo que significa el apellido Mussi. A pocos meses del fallecimiento del histórico intendente Juan José Mussi, el apellido está ligado al distrito que gobernó durante más de dos décadas.

Así pareció entenderlo el alcalde de Ezeiza, Gastón Granados, quien recibió en su despacho a Juan Patricio Mussi, hijo del fallecido exalcalde que también ocupó él mismo la intendencia de Berazategui. En una foto que subió a las redes, y que los muestra juntos a ambos y sonriendo, Granados incluyó la leyenda: “Mussi = Berazategui”. No muchos discuten esa ecuación.

Sin embargo, no fue esa la única acotación que el jefe comunal de Ezeiza incluyó en su posteo. Fue la otra la que más llamó la atención. Porque Granados también escribió: “Pasado, presente y futuro”.

La inclusión del tiempo futuro es fácil de leer como un vaticinio para “Pato” Mussi: él volverá a comandar los destinos de los vecinos de Berazategui. ¿Será así?

En la foto que los muestra a ambos sonriendo, junto a varias pilas de papeles y a un termo, hay un recordatorio de que en varios distritos la intendencia suele quedar en familia. Por sobre las cabezas de ambos hay dos fotos enmarcadas: la de Eva Perón y la de Alejandro Granados, padre de Gastón y también histórico intendente del municipio.

¿Se repetirá la historia para Juan Patricio?
 

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