Volver | La Tecla Municipios 28 de abril de 2026 FOTO

¿Pato Mussi candidato en Berazategui? Granados lo recibió y lo “lanzó”

El intendente de Ezeiza y el exintendente de Berazategui mantuvieron un encuentro. En las redes, Granados lo anotó para el “futuro” del distrito.

Compartir