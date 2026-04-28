Volver | La Tecla Municipios 28 de abril de 2026 ENCUENTRO

Mariel Fernández visitó San Vicente y recorrió emprendimientos productivos y comunitarios

La intendenta de Moreno se reunió con el alcalde local, Nicolás Mantegazza. Hablaron de gestión y visitaron el barrio Papa Francisco y emprendimientos cooperativos.

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