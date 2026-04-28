28 de abril de 2026
BRASIL ESCUCHA
Un encuentro internacional por el conflicto de FATE
Autoridades brasileñas dialogaron en un meeting virtual con representantes del sindicato que sostiene la puja con la empresa por la reapertura de la planta y busca que la Provincia intervenga para sostener la producción. FATE es socia de una empresa del país vecino.
El conflicto suscitado por el cierre de la planta de Virreyes de la Fábrica Argentina de Tejidos Engomados (FATE), la empresa productora de neumáticos más grande de la Argentina, trascendió las fronteras de nuestro país, ya que autoridades brasileñas mantuvieron un encuentro virtual con representantes del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) para interiorizarse sobre la situación.
Como FATE es socia de la empresa brasileña Vilpa, el tema registra interés en el país vecino. Y ante la falta de respuesta por parte del gobierno nacional, el SUTNA buscó apoyo en otros lugares: primero, en el gobierno de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires, y ahora también en Brasil.
Una delegación del sindicato mantuvo un meeting telemático con representantes del Ministerio de Industria y Comercio Exterior carioca, del que también participaron líderes gremiales del sector del neumático en el país más grande de Sudamérica. En este encuentro, el SUTNA presentó un informe detallado sobre la situación, destacando la importancia estratégica de FATE en la región, especialmente por sus vínculos con la empresa brasileña Vipal.
El mensaje del SUTNA es claro: el modelo económico que afecta a FATE podría extenderse por todo el MERCOSUR. La preocupación por la pérdida de capacidad productiva y puestos de trabajo, argumentan los gremialistas, convierte este conflicto en un tema de política industrial regional.
El sindicato considera que el cierre de FATE, presentado por la empresa como una respuesta a las condiciones del mercado y la competencia china, es en realidad un lockout patronal, y que los 920 despidos producidos en febrero son ilegales.
Mientras tanto, el SUTNA activa una opción novedosa en la Legislatura bonaerense, al tiempo que busca apoyo en el Ejecutivo: quiere que los diputados y senadores declaren la producción de FATE de “utilidad pública”, lo que permitiría que el gobierno bonaerense proceda a la “ocupación temporal” de la planta, buscando asegurar la continuidad operativa y de los puestos de trabajo.