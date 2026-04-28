Volver | La Tecla Buenos Aires 28 de abril de 2026 BRASIL ESCUCHA

Un encuentro internacional por el conflicto de FATE

Autoridades brasileñas dialogaron en un meeting virtual con representantes del sindicato que sostiene la puja con la empresa por la reapertura de la planta y busca que la Provincia intervenga para sostener la producción. FATE es socia de una empresa del país vecino.

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