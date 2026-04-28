Volver | La Tecla Nacionales 28 de abril de 2026 CAMBIO DE FUERO

Fallo a favor del gobierno por la reforma laboral

La Cámara en lo Contencioso Administrativo le quitó la causa al fuero del Trabajo. La disputa se dará en otro campo tras el favor del juez Pesino, que busca quedarse cinco años más.

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