28 de abril de 2026
CAMBIO DE FUERO
Fallo a favor del gobierno por la reforma laboral
La Cámara en lo Contencioso Administrativo le quitó la causa al fuero del Trabajo. La disputa se dará en otro campo tras el favor del juez Pesino, que busca quedarse cinco años más.
El gobierno de Javier Milei se anotó un triunfo judicial en la disputa por la controvertida reforma laboral aprobada en el Congreso: la causa iniciada por la Confederación General del Trabajo (CGT) cambiará de fuero, y ya no será tratada por jueces laborales.
En una veloz decisión, la Sala IV de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal tomó para sí el expediente, al decidir que debe tramitarse en ese fuero y no en el del Trabajo.
Los camaristas Rogelio Vincenti y Marcelo Duffy criticaron la decisión del juez laboral Raúl Ojeda de hacer lugar a la medida cautelar presentada por la CGT y suspender la vigencia de la reforma, al mismo tiempo que enviaba la causa a la Cámara del Trabajo para que dirimiera la cuestión de fondo. Allí es donde el expediente se encuentra en estos momentos.
Pero la Cámara en lo Contencioso Administrativo argumentó que están en juego cuestiones que corresponden a su fuero, como las facultades del Poder Legislativo para determinar competencias de la Justicia.
Por eso, decidió que no es la Cámara del Trabajo la que debe decidir, sino ella misma.
A partir de este fallo, la causa debe volver al Juzgado Contencioso Administrativo Federal 12, a cargo de la jueza Macarena Marra Giménez.
Es una victoria para el gobierno libertario, porque le quita la causa al fuero del Trabajo, donde tuvo lugar el fallo que la suspendía, y quita del medio las suspicacias por la actitud del camarista laboral Víctor Pesino, que revirtió esa decisión casi al mismo tiempo que el gobierno accedía a enviar su pliego al Senado para extender su cargo por cinco años, en vez de obligarlo a jubilarse cuando cumpla 75 años, dentro de tres meses.