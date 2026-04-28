28 de abril de 2026
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Sigue la pelea por las vacunas: “Mandaron, pero no todas”
Kreplak dijo que la Nación no envió todas las dosis comprometidas y que siguen faltando. “Hubo muchas oportunidades perdidsa”, lamentó.
La pelea por las vacunas entre el gobierno de Javier Milei y el de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires no cede. El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, dijo que la Nación sólo envió algunas vacunas contra la gripe, pero que siguen faltando y sólo hay “algunas pocas” disponibles para la gente.
“Después de semanas de faltantes, el gobierno nacional envió una parte de las vacunas antigripales adeudadas. Llegaron dosis, pero no todas: todavía falta y esto no resuelve el problema de fondo”, manifestó Kreplak en una publicación realizada a través de su cuenta de X (antes Twitter).
El ministro compartió un cuadro que detalla qué vacunas regularizarán su provisión en mayo, cuáles serán cubiertas en forma extraordinaria por la Provincia y cuáles se encuentran faltantes o sin fecha de regularización.
Las vacunas que faltan en todo el territorio nacional, según Kreplak, son la triple viral y la pediátrica contra el COVID-19, que no se entrega desde hace un año. La que no tiene fecha de regularización prevista es la vacuna gamma antivaricela para embarazadas y personas con compromiso inmunológico.
“En este tiempo hubo muchas oportunidades perdidas: personas que fueron a vacunarse y no pudieron completar su esquema, o directamente no pudieron vacunarse por la falta de dosis”, lamentó el ministro.
“Hoy hay algunas pocas vacunas disponibles” debido a la falta de envío de las dosis comprometidas por parte de la Nación, explicó Kreplak, quien instó a la gente a “acercarse a los vacunatorios” para recibir su inmunización.
“Pero necesitamos que se regularicen los envíos para garantizar el acceso de todos”, explicó el funcionario del gabinete de Kicillof.