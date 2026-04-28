28 de abril de 2026
CAUSA MARADONA
Ojeda declaró y apuntó contra el entorno médico: audios y un testimonio cargado de emoción
La exesposa del mejor futbolista de todos los tiempos declaró durante varias horas en el juicio donde se buscan conocer los culpables de la muerte del 10. Pidieron ampliar la indagatoria del psicólogo imputado Carlos Díaz
La declaración de Verónica Ojeda en el juicio que investiga la muerte de Diego Armando Maradona volvió a sacudir la sala de audiencias. La madre de Dieguito Fernando aportó nuevos detalles sobre los últimos meses de vida del exfutbolista, cuestionó decisiones médicas y protagonizó un momento de tensión cuando intentó intervenir en medio de una discusión entre las partes.
Durante su testimonio, Ojeda aseguró contar con un nuevo audio vinculado a la reunión realizada en la Clínica Olivos donde se resolvió la internación domiciliaria en la que finalmente falleció el Diez. Según explicó, quiso entregar ese material directamente al tribunal para que evaluara su incorporación a la causa.
La mención del audio desató un fuerte cruce entre defensores y acusadores. Los abogados de los imputados plantearon objeciones al considerar que se trataba de una prueba no incorporada formalmente al expediente, mientras que Mario Baudry, representante legal de Ojeda, solicitó que fueran los jueces quienes decidieran su eventual aceptación.
En medio del debate jurídico, Ojeda intentó retomar su declaración y lanzó una frase que marcó el clima del momento: pidió poder hablar porque era ella quien estaba prestando testimonio. Sin embargo, los magistrados le indicaron que aguardara mientras resolvían la cuestión procesal.
Uno de los tramos más sensibles de la declaración estuvo vinculado al neurocirujano Leopoldo Luque, uno de los principales imputados en el proceso. Ojeda relató que lo conoció como el médico de confianza de Maradona y que siempre creyó en sus decisiones profesionales.
Recordó especialmente la intervención quirúrgica por el hematoma subdural. Según afirmó, Luque le transmitió que la operación era imprescindible, aunque —dijo— nunca le explicó en profundidad los motivos médicos. Más tarde se enteró de que el propio neurocirujano no había realizado personalmente la cirugía.
Visiblemente conmovida, sostuvo que confiaba plenamente en lo que el médico le indicaba porque no tenía conocimientos médicos y su única preocupación era que su hijo pudiera mantener vínculo con su padre.
Ante preguntas de la fiscalía, Ojeda reconstruyó escenas de octubre de 2020, cuando Maradona se encontraba alojado en una vivienda de La Plata. Allí describió un cuadro preocupante respecto del estado físico y emocional del exjugador.
Según relató, el ex capitán de la Selección no atravesaba un buen momento: consumía alcohol con frecuencia y el ambiente no le parecía adecuado para que Dieguito Fernando compartiera tiempo con él. Incluso aseguró haber encontrado marihuana dentro de la vivienda.
La ex pareja del Diez sostuvo que decidió limitar las visitas de su hijo porque no quería que lo viera en ese estado, al considerar que la situación era perjudicial para el niño.
Otro pasaje clave fue la reconstrucción del cumpleaños número 60 de Maradona en el estadio de Gimnasia y Esgrima La Plata. Ojeda aseguró que ese día ya era evidente el deterioro físico del ídolo.
Contó que lo acompañó al estadio, aunque permaneció al margen para cuidar a su hijo ante la multitud presente. Según su versión, Maradona permaneció apenas unos minutos en la cancha porque se sentía mal y debió retirarse rápidamente tras saludar al público.
El testimonio también incluyó un episodio ocurrido en plena pandemia. Ojeda relató que retomó contacto con Maradona luego de recibir un llamado inesperado de una masajista del exfutbolista que le aseguró que ella era la única persona capaz de ayudarlo.
A partir de ese contacto logró volver a comunicarse con él y organizar un encuentro en su casa de Bellavista junto a Dieguito Fernando. Allí, afirmó, ya lo notó físicamente deteriorado, varios meses antes de su fallecimiento.
Al comenzar su exposición, Ojeda repasó su relación con Maradona, con quien fue pareja durante casi una década. Explicó que tras la separación el vínculo fue intermitente y que volvió a intentar acercarse cuando a su hijo le diagnosticaron trastornos del desarrollo y sintió la necesidad de que pudiera mantener diálogo con su padre.
Su declaración sumó así una mirada íntima sobre los últimos meses del exfutbolista y volvió a poner el foco judicial en las decisiones médicas, el entorno personal y las condiciones en las que se definió la internación domiciliaria que hoy se encuentra bajo análisis de la Justicia.
El juicio continúa con nuevas testimoniales que buscan reconstruir cómo fueron los días finales del ídolo argentino y determinar eventuales responsabilidades penales por su muerte.