Volver | La Tecla Nacionales 28 de abril de 2026 CAUSA MARADONA

Ojeda declaró y apuntó contra el entorno médico: audios y un testimonio cargado de emoción

La exesposa del mejor futbolista de todos los tiempos declaró durante varias horas en el juicio donde se buscan conocer los culpables de la muerte del 10. Pidieron ampliar la indagatoria del psicólogo imputado Carlos Díaz

Compartir