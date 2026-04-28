Volver | La Tecla Buenos Aires 28 de abril de 2026 “NO PRESENTARSE A TRABAJAR”

Ya no es sólo en las escuelas: amenaza de tiroteo en una clínica del conurbano

Un mensaje intimidatorio apareció en el vestuario del centro de salud privado, ubicado en Florencio Varela. Es de características similares a los más de 600 que se hallaron en diferentes establecimientos educativos. Ya actúa la Justicia.

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