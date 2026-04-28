28 de abril de 2026
“NO PRESENTARSE A TRABAJAR”
Ya no es sólo en las escuelas: amenaza de tiroteo en una clínica del conurbano
Un mensaje intimidatorio apareció en el vestuario del centro de salud privado, ubicado en Florencio Varela. Es de características similares a los más de 600 que se hallaron en diferentes establecimientos educativos. Ya actúa la Justicia.
“No presentarse a trabajar mañana. Tiroteo en la clínica.”
La advertencia apareció ayer, escrita en un cartel colgado en el vestuario de la Clínica Santa Clara, en el partido bonaerense de Florencio Varela.
A la alarma natural que puede generar este tipo de mensaje se suma el contexto en el que aparece: es muy similar a las más de 600 amenazas de tiroteos que aparecieron en escuelas de distintos puntos de la provincia de Buenos Aires y también en el resto del país, luego de que, hace ya un mes, un ataque fatal acabara con la vida del pequeño Ian Cabrera en un establecimiento educativo de Santa Fe.
La advertencia, hallada por empleados de la clínica y comunicada al director, Christian Caroli, dio lugar a una causa judicial por intimidación pública, que se tramita en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 4.
Los investigadores creen que el cartel amenazante fue colocado el domingo, quizás de noche, y revisarán los videos de las cámaras de seguridad del edificio, además de tomar declaración a los empleados que estuvieron presentes en el lapso de tiempo en que fue puesto en el vestuario.
En la Clínica Santa Clara se atienden jubilados y pensionados afiliados al PAMI (Programa de Atención Médica Integral; formalmente Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, INSSJYP).