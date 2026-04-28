Volver | La Tecla Buenos Aires 28 de abril de 2026 TRAS EL ACTO

Punto por punto, el proyecto que presentó la Suprema Corte para lograr la autarquía

Luego del acto realizado para reclamar por la cobertura de sus vacantes, el máximo tribunal bonaerense ya presentó la iniciativa para lograr su autonomía presupuestaria.

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