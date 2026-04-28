Volver | La Tecla Buenos Aires 28 de abril de 2026 COMPLICACIONES

Sigue caída la tramitación de expedientes en la Dirección provincial de Personas Jurídicas

Es por una actualización dispuesta por una resolución de ARCA en relación con la presentación contable de asociaciones civiles. La medida busca simplificar el trámite de exención impositiva.

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