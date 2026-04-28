El Procurador bonaerense y el intendente de Ezeiza lanzaron la Especialización en Ministerio Público
Julio Conte Grand y el alcalde peronista Gastón Granados coincidieron en destacar la importancia de la colaboración entre el Poder Ejecutivo local y el Ministerio Público para elevar la formación de los profesionales de la justicia.
En un acto que refuerza la articulación entre el municipio y el Poder Judicial, el intendente de Ezeiza, Gastón Granados, recibió al Procurador General de la Provincia de Buenos Aires, Dr. Julio Conte Grand, para la presentación oficial de la primera carrera de la Escuela de Ministerio Público.
El encuentro se desarrolló en el microcine municipal y reunió a abogados, fiscales y funcionarios judiciales interesados en la nueva Especialización en Ministerio Público.
Granados y Conte Grand encabezaron la apertura del acto y coincidieron en destacar la importancia de la colaboración entre el Poder Ejecutivo local y el Ministerio Público para elevar la formación de los profesionales de la justicia.
“Es importante generar estos espacios porque mejores profesionales en la justicia significan procesos más ágiles y mayor protección para nuestros vecinos. La educación y la articulación institucional son el camino para transformar nuestra realidad y fortalecer el servicio a la comunidad”, expresó el intendente peronista.
Por su parte, Conte Grand agradeció la hospitalidad del municipio y elogió la gestión local: “Llevan adelante una gestión institucional que se pone de manifiesto en la seguridad de la gente, en el buen vivir y en la construcción de comunidad”.
Durante la jornada, María José Rodríguez, directora de la Escuela de Ministerio Público, expuso los ejes académicos, los contenidos y la modalidad de cursada de la especialización.
El cierre estuvo a cargo del profesor Horacio Romero Villanueva, quien brindó una conferencia magistral sobre el proyecto de reforma al Código Penal de la Nación y analizó los principales desafíos técnicos que implica la actualización normativa.
La actividad se enmarca en el fortalecimiento de la formación continua de operadores judiciales y busca contribuir a una justicia más eficiente y cercana a los vecinos de Ezeiza.