Volver | La Tecla Buenos Aires 28 de abril de 2026 ACTO

El Procurador bonaerense y el intendente de Ezeiza lanzaron la Especialización en Ministerio Público

Julio Conte Grand y el alcalde peronista Gastón Granados coincidieron en destacar la importancia de la colaboración entre el Poder Ejecutivo local y el Ministerio Público para elevar la formación de los profesionales de la justicia.

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