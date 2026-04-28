Volver | La Tecla Buenos Aires 28 de abril de 2026 LA PLATA

El Turco Alak amplía su Gabinete con guiño a un sector del PRO

Crece el rumor de que el ex diputado provincial Daniel Lipovetzky podría sumarse a la gestión del intendente Julio Alak quien además busca instalarse como candidato a la gobernación bonaerense

Compartir