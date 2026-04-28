28 de abril de 2026
LA PLATA
El Turco Alak amplía su Gabinete con guiño a un sector del PRO
Crece el rumor de que el ex diputado provincial Daniel Lipovetzky podría sumarse a la gestión del intendente Julio Alak quien además busca instalarse como candidato a la gobernación bonaerense
En las últimas horas, en los pasillos del palacio municipal, empezó a correr el rumor de que Daniel Lipovetzky estaría muy cerca de sumarse a las arcas del oficialismo local, con el objetivo de armar un frente amplio para combatir a Milei a nivel nacional.
Con este gesto político, prospera la voluntad de Alak de ensanchar la puerta del peronismo. Y es en este sentido que, de concretarse, podría causar gran impacto en la capital de la provincia de Buenos Aires.
Un poco de contexto a la novela que tomó fuerza, sobre todo en lo que va de abril. El mismo día en el que el diputado nacional Miguel Ángel Pichetto y Emilio Monzó se reunieron en la ciudad con referentes libertarios, el jefe comunal Julio Alak recorrió el Centro de Operaciones Municipal junto al ministro de Seguridad de la Provincia, Javier Alonso, y el ex diputado provincial Daniel Lipovetsky.
El encuentro por supuesto que no pasó desapercibido, teniendo en cuenta que hace tiempo Alak viene manifestando la idea de un armado amplio para las elecciones del 2027, así como de su precandidatura a la Gobernación bonaerense.
El jefe comunal, se muestra como uno de los lideres del naciente Movimiento Derecho al Futuro (MDF) y desde ahí, intenta generar consensos con otros líderes políticos, impensados para el peronismo.
Es así que, el eventual desembarco de Lipovetsky en el gabinete municipal no sería de mucha sorpresa, dada la amplitud de Alak para dialogar y articular acciones con todos los sectores de la política platense. De esta manera se especula que la llegada del exdiputado amarillo es inminente y hasta podría tener a cargo una Secretaría.
Lipovetzky muy cerca del intendente
En el último tiempo se lo ha visto muy cerca del intendente, en marzo, por ejemplo, dijo presente en la Apertura de Sesiones Ordinarias del Concejo Deliberante platense, donde Alak dio un discurso con la intención de abrazar a otros sectores de la política que no tengan vínculo estrecho con el peronismo.
Luego se lo vio la semana pasada cuando estuvo presente en el acto de asunción de Julio Alak como presidente del Partido Justicialista (PJ) de La Plata.
Su presencia, junto a la de otros referentes no peronistas como el presidente de la UCR local, Pablo Nicoletti, fue destacada en el marco de la convocatoria de Alak a formar un "frente patriótico" y de unidad amplia en la capital bonaerense.