Astilla del palo libertario: concejal violeta criticó al gobierno de Milei
El edil de Azul, Saúl Lucero, pidió “despegarse un poquito” del Ejecutivo nacional. Aseguró que “la gente está muy disconforme, tanto las de clase media como baja”. Había sido repudiado por reivindicar a Videla.
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No todos los libertarios tienen una visión idealizada del presidente Javier Milei ni, mucho menos, de los resultados de sus políticas. Así, el concejal Saúl Lucero, de La Libertad Avanza en Azul, marcó diferencias con el espacio que conforma al señalar: “El Gobierno nacional está tomando medidas que se tienen que llevar a cabo, pero creo que no es la forma”.
El dirigente libertario reconoció que sus posturas generan rispideces en su bancada, y comentó que “hay que despegarse un poco del Gobierno nacional y pensar en lo local”. Al respecto, puntualizó que “no nos podemos alejar de la realidad” y dijo que “si uno hace el trabajo de salir a la calle y hablar, la gente está muy disconforme y más las personas de clase media, media baja. Esto nos toca a todos”.
Consultado sobre si analiza formar un unibloque, indicó al medio Séptima Sección: “En su momento evalué la posibilidad, pero quiero seguir siendo orgánico y sostener un poco más para ver si se puede seguir trabajando despegándose un poquito más del gobierno nacional”.
“El espíritu de La Libertad Avanza era que veníamos a ser distintos. Veníamos a despertar leones y no arriar corderos y hoy los leones son todos leones de circo y con una varita te hacen subir al banquito y te dicen mové la patita, ¿la libertad de expresión dónde queda?”, ironizó.
Por último, pidió “separar las realidades del Conurbano con Azul” y señaló: “Hoy te quedas sin trabajo y terminas en la puerta de la municipalidad pidiendo porque no hay trabajo”.
Lucero protagonizó un escándalo al reivindicar a la dictadura militar y al dictador Jorge Rafael Videla. A modo de ejemplo, en una de las capturas que circuló, Lucero repostea a otro usuario, de nombre Jorge R. Videla, quien publicó la imagen de un avión Hércules con un Ford Falcon verde al lado, con la leyenda "La dupla perfecta".