Volver | La Tecla Nacionales 27 de abril de 2026 DATOS COMPLEJOS

Se desploma la confianza en el Gobierno y marca el peor registro del año

El índice de confianza en el gobierno que lanzó la Universidad di Tella mostró una nueva caída y se encienden las alarmas en Balcarce 50. Fue el registro más bajo de todo el 2026

Compartir