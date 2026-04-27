Volver | La Tecla Buenos Aires 27 de abril de 2026 "UNA SITUACION COMPLEJA"

Larroque anunció refuerzos alimentarios y apuntó contra Nación: “Hay una deserción total"

El ministro de Desarrollo de la Comunidad confirmó aumentos en el SAE, más fondos para municipios y mejoras en programas sociales. Denunció que la Nación cubre solo el 14% de la asistencia alimentaria. “Si no se van a hacer cargo de sus obligaciones, al menos que nos permitan buscar financiamiento”, sostuvo.

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