Volver | La Tecla Nacionales 26 de abril de 2026 NúMEROS ROJOS

Buenos Aires siente el recorte de fondos nacionales: perdió $14,1 billones en dos años

Un informe del IARAF reveló que las transferencias automáticas y discrecionales a las provincias cayeron US$18.000 millones entre 2024 y 2026. El territorio bonaerense concentró la mayor pérdida del país.

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